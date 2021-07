Los mejores alimentos para cuidar el pelo en verano

Cuando hablamos de cuidar el pelo, es tan importante hacerlo por fuera como por dentro. No sirve de nada que utilicemos los mejores tratamientos capilares si nuestra alimentación no es saludable y equilibrada. Para que el cabello esté sano y brillante, necesitamos incorporar a nuestra dieta alimentos ricos en vitaminas C y E, así como en proteínas y hierro. Pues bien, estos son los alimentos que no deben faltar en la lista de la compra este verano para cuidar el pelo y la salud.

Aguacate

El aguacate es una de las frutas tendencia este 2021 y, además de tener un sabor exquisito, es fantástico para la piel y el cabello al ser una fuente rica en aminoácidos, vitaminas B y E y proteínas. Ayuda a fortalecer y proteger el pelo, y actúa como un gran reparador natural. El aguacate podemos añadirlo a nuestra dieta de una forma muy sencilla: en ensaladas, en tostadas, en batidos…

Almendras

Un puñado de almendras a media mañana o a media tarde a modo de snack es una de las mejores opciones tanto en la oficina como en la playa. Tiene grandes cantidades de selenio, zinc y vitamina B y favorece el crecimiento capilar. Además de cuidar el cabello desde el interior, las almendras también aportan mucha energía.

Salmón

El salmón es un pescado muy saludable, que aporta ácidos grasos Omega 3 al organismo. La falta de este tipo de grasa poliinsaturada se traduce en una melena reseca, opaca y sin vida. El salmón es estupendo para que el cabello se mantenga brillante y sedoso ya que alimenta los folículos pilosos y estimula el crecimiento del cabello.

Espinacas

La melena sufre muchísimo en los meses de verano ya que está expuesta a numerosas agresiones externas: los rayos UV del sol, el cloro de la piscina… Para fortalecer el pelo y mejorar la oxigenación del cuero cabelludo pocos alimentos hay mejores que las espinacas. Son muy ricas en vitaminas A y C, hierro y calcio.

Agua

Y, por último, no podemos olvidarnos del agua. En verano el cabello tiende a resecarse mucho, así que la hidratación es esencial para que la melena no esté opaca, áspera y sin brillo. Debemos consumir unos dos litros de agua al día para que el pelo esté bien hidratado.

Estos son los alimentos más recomendados por los nutricionistas para cuidar el pelo en verano.