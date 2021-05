Estas son las latas de conserva más saludables para tus ensaladas

Llega el buen tiempo y con él las ensaladas, escapar del calor de la cocina es una necesidad. Las latas de conserva nos pueden ayudar a preparar recetas increíbles con el mínimo tiempo posible, aunque antes de tirar las campas al vuelo debemos tener en cuenta cómo elegirlas. Como todo en esta vida, no todas las latas de conserva son iguales. En el mercado hay una gran variedad de marcas y de productos, a partir de ahora, antes de poner las latas en el carro de la compra, sean de la marca que sean, estos es lo que debes tener en cuenta.

Cómo elegir las latas de conserva más saludable para tus ensaladas

Las latas de conserva no son todas iguales ni mucho menos. No todo está en el precio, aunque en temas de comida tiene mucho que ver. Buscamos la calidad y el precio, la compra semanal está siempre marcada por unos indicadores que no debemos sobrepasar. Las latas se han convertido en un básico que tiene algunos inconvenientes en su contra, no solo el precio, también la salud. Antes de comprar una lata de conserva esto es lo que debes tener en cuenta.

La mejor elección para una conserva de pescado es que sea al natural o en aceite de oliva. Esta primera característica debe estar grabada a fuego. Buscamos la mínima expresión con el máximo sabor, pero también vamos a elegir qué comerá nuestro cuerpo. Una buena ración de atún, para la ensalada mejor que sea al natural y nosotras le pongamos el aceite de oliva o de ser imposible, optar por que este en este aceite.

Mira bien qué lleva la lata, evita los aditivos y especialmente el azúcar añadido. Aunque pueda parecer imposible, hay una gran variedad de productos salados que llevan azúcar. Es un conservante que también añade sabor a las conservas. Por el bien de nuestra salud, debemos consumir el mínimo azúcar posible. Fíjate en las etiquetas de los productos de tu cocina, alguno de los que nunca hubieras imaginado, llevan azúcar.

Una o dos veces a la semana como máximo puedes comer de lata. Lo productos frescos siempre van por delante. Si eres de hacer el vermut los domingos al sol, una buena ración de berberechos o de mejillones es básica. Al igual que durante la semana una ensalada con atún, pero sin pasarse. La mejor alimentación es aquella que podemos realizar con productos lo más frescos posibles y sin ningún tipo de aditivo o conservante.