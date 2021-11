Cuando se trata de reciclar estilismos, Máxima de Holanda es toda una experta. La consorte de los Países Bajos se ha convertido en una reina (nunca mejor dicho) a la hora de dar un enfoque totalmente distinto a looks que ya había lucido anteriormente. Una habilidad que ha conseguido dominar con éxito gracias a la ayuda de sus grandes aliados: los complementos. Y es que si algo caracteriza los outfits de la esposa del rey Guillermo es la amplia colección de collares que conforma su tocador.

La fórmula de los complementos ha conseguido colarse en el día a día de Máxima. Gracias a estos accesorios, la Reina consigue dar un toque mucho más fresco e innovador a vestidos y trajes que a priori no parecen estar a la moda o no son del todo llamativos. Una manera de poner su sello de identidad más personal a todas y cada una de sus elecciones estilísticas, convirtiéndose así en todo un icono de moda que ya ha conseguido traspasar las fronteras de su propio país.

Ya sean con diseños florales, geométricos o incluso de plumas, los collares de la nuera de Beatriz de Holanda se han convertido en la parte más sorprendente de cada uno de sus looks en sus apariciones públicas. No hay forma que se le resista a la consorte, que se atreve a lucir desde diseños más vanguardistas hasta otros de tamaño XXL. Prueba de ello es el collar diseñado por la joyería Gerda Lynggard: una pieza compuesta por grandes piedras transparentes combinadas con otras en tonos metálicos. Aunque no ha sido la única vez que la argentina se ha decantado por piedras voluminosas en sus accesorios, ya que también hemos podido verla con un collar de forma similar al anterior, aunque con distintas tonalidades verdes.

Aunque en ocasiones estos accesorios tengan un fin meramente decorativo, a veces la consorte los aprovecha para mandar mensajes cargados de significado. De hecho, en una de sus últimas apariciones, la madre de Amalia de Orange se decantó por un mono negro con mangas de encaje del que ya había hecho uso en 2017. Una elección monocolor a la que decidió aportar una pincelada propia con un collar formado por tres lágrimas unidas y una más grande en la parte inferior rodeada de zafiros. Una joya que, además de ser preciosa, podría haber sido un regalo de su suegra. Y qué mejor manera de lucirla que en el Día del Rey.

El pasado miércoles en su visita a Noruega, la esposa del Rey holandés añadió a su look final un collar discreto aunque con una clara dedicatoria. Es evidente la buena relación que existe entre Máxima y Mette-Marit. Una amistad que va más allá de lo privado y que ambas no dudan en presumir de manera pública. Por ello, y a modo de agradecimiento tanto a la princesa como al resto de la Familia Real noruega por su hospitalidad, Máxima puso el broche de oro a su outfit con un collar con una placa de oro en la que podía leerse: “Love, Mette”. Este es un regalo que hizo la esposa de Haakon de Noruega a la consorte de Holanda por su subida al trono en 2013, y esta misma semana la propia Máxima ha querido recuperarlo en su llegada al país nórdico.

¿Quieres ver una parte de la amplia gama de collares de Máxima de Holanda? Más abajo te mostramos algunos.