Los puntos negros aparecen con mayor frecuencia en pieles grasas y propensas al acné, pero también pueden aparecer en todos los demás tipos de piel. Por suerte se pueden tratar y eliminar con productos o ingredientes naturales, de modo que os presentamos ahora 5 mascarillas faciales contra los puntos negros con recetas caseras y consejos de uso.

Mascarillas faciales contra los puntos negros: recetas caseras y consejos de uso

Los puntos negros están formados por grasa que se acumula en los folículos pilosos . Este sebo oxidante adquiere un color oscuro. Aparecen principalmente en zonas del cuerpo con mayor presencia de glándulas sebáceas , en el rostro tienden a manifestarse en la denominada zona T , es decir en la nariz, mentón y frente. Aunque son más comunes en pieles grasas o mixtas, propensas al acné, también pueden ocurrir en pieles más maduras y secas .

El arma principal en la lucha contra las espinillas es la prevención. Sobre todo, es importante mantener siempre la piel limpia , hidratarse adecuadamente y seguir una dieta correcta, rica en alimentos vegetales y también podemos recurrir a las mascarillas faciales, como las que os vamos a explicar a continuación. Antes de aplicar cualquier mascarilla es recomendable preparar la piel, haciendo que los poros se abran bien, con la ayuda de vapor.

Mascarilla purificante de limón y miel

Esta mascarilla purificante de limón y miel está indicada para pieles grasas y con tendencia acnéica, y es sobre todo un remedio preventivo, es decir, sirve para mantener la piel limpia y evitar la acumulación de sebo y, en consecuencia, la formación de puntos negros. El limón purifica , mientras que la miel tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y cicatrizantes. Los ingredientes necesarios son solo dos:

-2 cucharadas de jugo de limón

-2 cucharadas de miel

Mezcla las dos cucharadas de jugo de limón con las dos cucharadas de miel. Obtendrás una mascarilla de consistencia bastante líquida, que se aplicará con ayuda de un algodón o una esponja, cuidando de no acercarse demasiado al contorno de ojos. Dejar actuar 15 minutos y aclarar con agua tibia. La frecuencia de uso recomendada varía según necesidades específicas. Sin embargo, es una mascarilla que también se puede utilizar una vez a la semana .

Mascarilla exfoliante de bicarbonato y miel

La mascarilla exfoliante de miel y bicarbonato explota las cualidades purificantes del bicarbonato ; además, al ser áspero, actúa como un exfoliante. Sin embargo, debes tener cuidado porque el bicarbonato, aunque “endulzado” con miel, no es un ingrediente delicado y, por lo tanto , se debe tener especial cuidado en el caso de pieles sensibles . En cualquier caso, no lo uses con demasiada frecuencia, máximo una vez al mes. También en este caso los ingredientes son solo dos:

-2 cucharadas de bicarbonato de sodio

-1 cucharada de miel

Mezclar los ingredientes y aplicar, preferiblemente con brocha de maquillaje , sobre la piel limpia, solo en la zona afectada por la presencia de puntos negros. Dejar actuar unos diez minutos y aclarar con agua tibia. Si sientes picazón o ardor, enjuaga inmediatamente. Esta mascarilla es apta para pieles grasas.

Mascarilla con arcilla, miel y aceite de jojoba

Esta mascarilla previene los puntos negros y favorece su eliminación. La arcilla absorbe las impurezas de la piel y cierra los poros. El aceite de jojoba ayuda a regular la producción de sebo y es muy rico en vitamina E. Para hacer esta mascarilla necesitas:

-2 cucharaditas de arcilla (verde o blanca)

-1 cucharada de miel

-Unas gotas de aceite de jojoba

Mezclar todos los ingredientes en un bol. En la preparación de compuestos arcillosos no utilices nunca herramientas metálicas (cucharas, cuencos…) ya que, en contacto con el metal, libera sustancias nocivas. Aplica una ligera capa de mascarilla y dejar actuar unos diez minutos o en todo caso hasta que la arcilla se haya secado. Advertencia: la piel no debe tirar. Por lo tanto, la mascarilla debe enjuagarse con agua tibia antes de que esto suceda o tan pronto como comience a sentir un ligero tirón.

Es adecuado para todo tipo de piel, aunque se recomienda particularmente para la combinación y aceitoso , propensa al acné de la piel . Lo importante, sin embargo, es esparcirlo solo en las zonas afectadas por puntos negros y / o por acumulación de sebo. Por otro lado, aquellas personas con piel grasa y propensa al acné pueden esparcirla por todo el rostro evitando el contorno de ojos.

Generalmente se usa arcilla verde ; para pieles reactivas y sensibles es aconsejable utilizar en su lugar la arcilla blanca . Gracias a la presencia del aceite de jojoba, que tiene un importante efecto antioxidante, esta mascarilla también es apta para pieles maduras . Puede repetirse una vez a la semana, pero evite hacerlo durante períodos prolongados.

Mascarilla de clara de huevo

Esta mascarilla se puede repetir una vez a la semana y es apta para todo tipo de pieles . El huevo, de hecho, tiene propiedades regeneradoras, hidratantes y nutritivas. Para hacerla, necesitarás:

-Clara de un huevo

-Papel de cocina

Bate la clara de huevo en un bol hasta que esté semibatida. Luego la aplicas con una brocha sobre la piel del rostro y cubres con hojas de papel de cocina. Aplicas otra capa ligera de clara de huevo sobre el papel de cocina y esperas unos minutos. Cuando la clara de huevo se seque y la piel comience a tensarse , retira suavemente el papel de cocina y enjuaga bien la cara, finalmente completa la limpieza con tu limpiador favorito.