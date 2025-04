Los llevaba tu abuela pero ahora son la última moda: los zapatos de Parfois perfectos para la primavera

La última moda para esta primavera, quizás te recuerden los looks que llevaba tu abuela hace unos años y hasta ahora quizás no habías tenido en cuenta este tipo de complementos. Ha llegado ese momento de volver al pasado y hacerlo de tal manera que quizás hasta ahora no hubieras tenido en cuenta. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para una nueva estación que ya la estamos empezando a ver llegar, a paso lento, pero muy firme, si nos fijamos en todo lo que nos está esperando.

Parfois es una de las marcas de moda que nos puede dar una serie de novedades destacadas que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos obtener. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden convertirse en una nueva realidad, de la mano de algunas situaciones que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado en estos días que tenemos por delante. En primavera, buscamos siempre una comodidad extra para esos desplazamientos que no paramos de realizar, pero también nos centramos en algunos elementos que pueden ser claves. Las abuelas sabían muy bien lo que teníamos que hacer y lo hacían de tal forma que nos conseguían las mejores herramientas posibles.

Tu abuela los llevaba y ahora son la última moda

De los tiempos de las abuelas a la actualidad, hay una serie de pasos previos que debemos empezar a ver llegar. Estamos viendo una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos en estos días que tenemos por delante.

Estamos ante una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán estas jornadas que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos necesitar. En nuestro armario parece que desaparecen por momentos los tacones.

Volvemos a los tiempos donde caminábamos mucho más y lo hacíamos cuidando nuestros pies. Nuestras abuelas eran las grandes expertas de aprovechar al máximo un calzado que, seguro que nos va a traer muchos recuerdos, sobre todo con ciertos elementos que pueden ser esenciales.

La nueva colección de Parfois nos sumerge en lo mejor de una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante. Un buen calzado es quizás la mejor apuesta posible para conseguir todo lo que necesitamos y más.

Parfois tiene los zapatos perfectos para la primavera

Esta primavera tenemos que prepararnos para afrontar mil y una caminatas de la mano de un clásico que se reinterpreta. En este caso, lo que necesitamos es un tipo bailarina de piel que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días de plena actividad.

La marca por excelencia de moda se presenta como: «La empresa portuguesa de accesorios, que llegó a Madrid hace 10 años y que desde entonces no hace más que facturar millones. De hecho, la compañía declara que tienen cerca de 1.000 establecimientos alrededor del mundo y que ganan más de 300 millones de euros al año, de los cuales el 40% sería generado en España. Por lo que no es de extrañar que su fundadora sea considerada la quinta mujer más rica de Portugal. Es más, según Forbes, Manuela Medeiros (67) sería una de las empresarias “más poderosas” del país vecino. De acuerdo con el periódico Jornal de Negocios, a los 42 años, Manuela Medeiros -nativa de Oporto- tuvo una idea que sorprendió a sus cercanos. Había viajado numerosas veces a Londres y, tras ver escaparates que la inspiraban, en 1994, decidió montar un negocio de accesorios, “con el deseo de democratizar el acceso a la moda a todas las mujeres”. De esa manera, la emprendedora consiguió una tienda en la conocida calle Santa Catarina, llenó el espacio de colores y, en menos de un mes, se transformó en todo un éxito. ¿La razón? La diversidad de joyas, bolsos y pañuelos que ofrecía y a un precio absolutamente razonable, lo que permitió que Manuela recuperara rápidamente su inversión y abriera su mente a la posibilidad de expandirse».

Toda una declaración de intenciones que llega desde el consulado portugués y que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que son fundamentales.

Unas bailarinas que según la descripción en la web de Parfois: «Bailarinas de piel con lazo en el empeine. Plantilla interior para mayor comodidad. Puntera cuadrada. Suela de goma. Los artículos que incluyen packaging especial deberán ser devueltos con el packaging y en su estado original. Recomendamos elegir una talla menor de lo habitual».

Son de piel, por lo que, nos van a durar años y años en perfectas condiciones y pueden ser nuestras por un precio de escándalo, sólo 49 euros.