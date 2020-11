Último acto de la semana para la Reina. Doña Letizia ha puesto el broche de oro a sus actividades oficiales hasta la próxima semana con una jornada lluviosa en la que se ha acercado hasta la sede de la FAD en Madrid, institución de la que es presidenta de honor, donde ha mantenido una reunión de trabajo con varios miembros de la organización.

En esta cita, la Reina ha estado acompañada por el presidente de la institución,Ignacio Bayón; el presidente de BCG y patrono de FAD, Rafael Rilo, y la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura. Dadas las circunstancias actuales de la ‘nueva normalidad’, varios miembros del equipo de la FAD se han conectado a la reunión vía internet y con todos ellos la Reina ha comentado los objetivos prioritarios que se plantean en cada una de las líneas de acción de la organización: investigación; programas y formación; Cooperación al Desarrollo y sensibilización.

Para esta reunión de trabajo, la Reina ha optado por uno de sus looks más sobrios, en línea con la estrategia de estilo que lleva siguiendo los últimos meses. Doña Letizia ha apostado por la gama cromática de los grises, en consonancia con el clima actual. Su Majestad se ha decantado por un sencillo conjunto de pantalón de corte masculino en estampado príncipe de Gales que ha combinado con un sencillo jersey negro. Lo más llamativo del look han sido los botines de tacón bajo de estilo ‘lace-up’ que, si bien pertenecen a su fondo de armario, no los había utilizado nunca en un acto oficial, únicamente en salidas de carácter privado y que son de Uterqüe, una de sus firmas fetiche. Para resguardarse de la lluvia, además de un paraguas, la Reina ha optado por un abrigo de corte clásico de Burberry que guarda en su vestidor desde hace más de diez años. Como complementos, una cartera negra con filo dorado de Carolina Herrera, pendientes de oro con forma de aro que comparte con la princesa Leonor y su inseparable sortija de Karen Hallam.

Para la Reina su papel como presidenta de honor de la FAD es uno de los más importantes de su labor institucional, ya que fue una de las primeras presidencias que asumió cuando don Felipe se convirtió el rey y doña Sofía fue delegando funciones en doña Letizia. La FAD tiene como misión fundamental la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes. Creada en 1986 por iniciativa de Manuel Gutiérrez Mellado con el respaldo de empresas, instituciones y profesionales, desarrolla sus actividades en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil que entienden que los problemas de drogas requieren una respuesta solidaria, que debe articularse principalmente desde el ámbito de la prevención.