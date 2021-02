Hasta hace muy poco, era la reina doña Letizia quien acaparaba toda la atención en cada una de las apariciones públicas de la familia real al completo. Sus looks eran analizados al detalle, además de copiados, sobre todo cuando recurría a firmas low cost. No es que esta tendencia haya cambiado aunque, todo sea dicho, en los últimos tiempos, doña Letizia tiende a tirar más de fondo de armario que a estrenar, en consonancia con la situación generada por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la Reina comparte protagonismo con sus hijas, sobre todo con la mayor, la princesa de Asturias quien, poco a poco, se va convirtiendo en un icono de estilo. Tanto es así, que a sus quince y trece años respectivamente, Leonor y Sofía han acaparado la atención de la revista “Vogue Italia”, que les ha dedicado unas páginas en las que resalta su elegancia.

La revista hace hincapié en algunos de los últimos looks de la Princesa y la Infanta, a las que no duda en calificar de iconos de estilo para las generaciones adolescentes. La publicación resalta su estilo impecable, en el que destacan los diseños con tendencia evasé, el tweed, los colores pastel y el largo a la rodilla, que combinan con zapatos de tacón de tendencia kitty en el caso de Leonor o bailarinas y Mary Jane en el caso de Sofía. Aunque en sus primeros años coordinaban sus looks en estilo pero en diferentes colores, con el paso del tiempo han evolucionado de manera transversal y cada una cuenta con una identidad propia muy definida.

La revista insiste en que, en términos estilísticos, Leonor y Sofía están “a punto de florecer”, por lo que es momento de seguirles la pista y no perder detalle de sus looks y de las marcas a las que recurren, que van desde firmas low cost con sello español como Mango o Zara a otras más exclusivas como Maksu, Poète o incluso Hugo Boss o Carolina Herrera. Especial relevancia tiene el tema del calzado, ya que suelen decantarse por algunas marcas más exclusivas como Pretty Ballerinas.

En el reportaje, destacan algunos de los looks más especiales que a lo largo de los últimos años han lucido tanto Leonor como Sofía, como son los estilismos de citas tan importantes como la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. En las últimas dos ediciones, ambas han apostado por diseños exclusivos, pero mientras que en 2019 aún llevaron modelos de corte más infantil, 2020 ha supuesto un gran cambio, con los primeros tacones de Leonor y un estilo más depurado, propio de la adolescencia.

En un futuro ya bastante próximo, tanto Leonor como Sofía tendrán que competir con otras princesas europeas que ya se han convertido en referentes en términos de moda. Es el caso de la hija de los reyes Felipe y Matilde de los Belgas, la princesa Elisabeth quien, curiosamente, ha estudiado en el mismo centro en el que ahora Leonor va a cursar el Bachillerato Internacional en Gales. Tanto ella como Amalia de Holanda o su hermana Alexia son dos de las princesas más admiradas por sus looks, por no hablar de Ingrid de Noruega, que se caracteriza por un estilo ecléctico en el que mezcla con maestría los vestidos más románticos con deportivas para darles un toque casual.

En una Europa cuyo futuro estará en manos de mujeres -salvo contadas excepciones-, el estilo y la moda serán, sin duda, una de las cuestiones que más interés acapararán. Es inevitable.