Quién iba a pensar que la Reina Letizia iba a estar ‘presente’ en ‘La Noche D’. El programa presentado por Dani Rovira de esta semana estuvo dedicado a la comedia y para ello contó con la presencia de humoristas de la talla de Anabel Alonso, Pepe Viyuela, David Broncano, Berto Romero y Ana Morgade, entre otros. Todos se sentaron junto al cómico, para contar sus vivencias y desvelar alguna que otra anécdota divertida que han formado parte de sus carreras profesionales. Uno de los que más llamó la atención fue precisamente la que contó la polifacética Ana Morgade, que presumió de embarazo ante sus compañeros mientras relataba su encuentro privado tras finalizar una actuación con, nada más y nada menos, que la mujer de Felipe VI.

Ana explicó que le hizo mucha ilusión contar con doña Letizia en el patio de butacas, durante la celebración del certamen de monólogos científicos Fame Lab, donde es una habitual, aunque siempre es una cita fuera de su agenda oficial, y además ya acudido en alguna ocasión acompañada de don Felipe. «Ella va porque le apetece, no es nada institucional», aclaraba antes de continuar con su relato. «Me llamaron un par de años para presentar y a la Reina le encanta», desveló la humorista explicando que cuando le comunicaron el trabajo, le indicaron que tendría que acudir con tiempo al teatro debido a «unas medidas de seguridad extra», que confirmaban la presencia de la nuera del Rey Emérito en el lugar.

La conductora de ‘Yu no te pierdas nada’, explicó que salió al escenario a sabiendas de la presencia de Letizia, pero reconoció que nunca se hubiera imaginado que, tras el espectáculo, tendría un inesperado encuentro privado con ella. «Cuando terminé el bolo, resudada, cochina y con el moño mal hecho viene un señor muy tocho y me dice: ‘Su Majestad quiere hablar con usted’. Y con la espalda sudada, ¡qué vergüenza!», recordaba provocando la risa de su compañeros.

Morgade contó que en un primer momento no supo cómo dirigirse a Letizia, «un lío eso del usted, vos», reconocía con su habitual sentido del humor. Pero la conversación entre ellas transcurrió con total educación, naturalidad y cercanía, hasta el punto que, en un momento dado, Ana le llegó a decir a doña Letizia: «Si es usted muy joven». Y la respuesta de la reina la dejó sin palabras: «Me dijo: ‘¿cuántos me echas?. Y dije: ‘hostia, como me equivoque de mucho, me decapitan»».

Ante esta situación, la monologuista salió al paso como buenamente pudo, ya que desconocía la edad exacta de la Reina. «Tiré muy por lo bajo para no meter la pata», confesaba. «Pero claro, que de repente la Reina de España te diga: ‘¿cuántos me echas?’, como si estuvieras en un bar…joder, no me he visto en otra», concluyó entre risas. Sin duda, doña Letizia no solo mostró cercanía y admiración por el trabajo de los actores, sino que también sacó a relucir su lado más coqueto con su respuesta, a pesar de dejar ‘descolocada’ a la intérprete.

Pero Ana Morgade no fue la única invitada de Dani Rovira que desveló esta cercanía de algunos de los miembros de la Familia Real. Su compañera Rosario Pardo también explicó que había vivido algo parecido, aunque lo suyo fue con la Reina Sofía, después de una actuación en el teatro, donde compartía cartel con María Galiana. Al igual que Letizia, doña Sofía se también quiso charlar con ella tras su actuación y, según la actriz, la situación fue tan natural y la conversación tan distendida, que recordó que terminaron hablando «sobre moras silvestres».