Joyas por menos de 50 perfectas para regalar esta Navidad: de Aristocrazy a Tous

Sin duda, las joyas siempre resultan una gran opción para regalar en Navidad. Y, justo por eso, marcas como Aristocrazy, Tous o Singularu, presentan opciones de lo más variadas e incluso a precios bastante económicos. Por menos de 50 euros, incluso la propia Reina Letizia ha caído rendida a los encantos de las joyas lowcost. De hecho, la recientemente la veíamos lucir un collar de eslabones y pendientes a conjunto de Parfois que resultan ideales para regalar durante estas fechas tan especiales. A continuación, enumeramos una serie de marcas y joyas ideales de cara a esta época tan inolvidable.

Comenzando por Aristocrazy, la marca ofrece una gran variedad de joyas con las que podemos sorprender a nuestros seres queridos sin dejarnos un dineral; desde pendientes, hasta anillos, pulseras, relojes o charms. Así, en la web encontramos descuentos de hasta un 20% e incluso del 40%; con pendientes de diversos estilos, tamaños y elaborados tanto en plata como en oro.

Pendientes de Aristocrazy. (Foto: Aristocrazy)

«Capta todas las miradas con estos aros de la colección Hooped Earrings», detallan en la página. «Su textura gallonada hace que la luz refleje en ellos de una forma muy especial, haciéndote brillar como nunca antes».

Anillo de Aristocrazy. (Foto: Aristocrazy)

También anillos con un diseño bastante sencillo, -como el de la imagen-, o algo más elaborados, con una perla colgante o un doble trenzado. «La atemporalidad y la textura son las grandes protagonistas de este anillo de la colección Bird’s Eye. Original y sencilla, una joya perfecta para el día a día», definen.

Al igual que diversos colgantes y charms que podemos combinar a nuestro antojo.

Collar de Aristocrazy. (Foto: Aristocrazy)

En el caso de Tous, encontramos descuentos de hasta un 40%, con joyas que contienen tanto el mítico osito de la marca, como otros diseños tan tiernos como corazones; presente tanto en pendientes, como anillos e incluso llaveros de acero, oro de 14 kilates y también en plata.

Llavero de Tous. (Foto: Tous)

«Da un toque especial a tus complementos con este llavero oso en color rosa de la colección Kaos Icon», lo describen online.

Collar de Tous. (Foto: Tous)

«Este collar es una infalible muestra de estilo. Y si lo personalizas con tus colgantes Tous, el éxito está asegurado». Y es que el mismo puede personalizarse de diversas maneras.

Singularu ha demostrado ser, sin duda alguna, una de las marcas más asequibles y otra de las grandes favoritas de la Reina Letizia. Una forma de mostrar también su apoyo total a los valencianos.

Pendientes de Singularu. (Foto: Singularu)

En concreto, la esposa de Felipe VI optaba por el diseño Superestar, unos pendientes de acero en forma de estrella y bañados en oro de 18 quilates. Además, cuentan con precio realmente asequible, por tan solo 17,99 euros. De hecho, actualmente cuentan en su web principal con descuentos de más del 50%, la mayoría de latón o acero, y con detalles muy coloridos. Los diversos acabados en plata, oro y oro rosa están presentes en pendientes de fiesta, colgantes, con perlas e incluso ear cuffs.