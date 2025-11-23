Son muchas las incógnitas que giran en torno a la cita privada que ha organizado la Familia Real con motivo del 50 aniversario de la instauración de la democracia en España. Desde un principio la institución quiso dejar claro que se trataba de un cónclave familiar de carácter hermético, pero hemos podido conocer algunos datos de cómo ha transcurrido la cita. Tal y como ha trascendido, doña Letizia estuvo en todo momento muy pendiente de sus hijas y no se separó de ellas en ningún momento. Una actitud protectora que deja entrever el recelo que la invadía ante el reencuentro de la infanta y la princesa con su abuelo, el Rey emérito.

Respecto a la comida, sabemos que, antes de comenzar el almuerzo, todos los asistentes disfrutaron de un cóctel que transcurrió en el salón de los Austrias y posteriormente fueron agasajados con un menú que constaba de dos platos y un postre. Fue entonces, antes de terminar el almuerzo y cuando se encontraban degustando el dulce final, cuando Felipe VI pronunció unas palabras en las que entrelazaba lo personal y lo institucional que hicieron que sus progenitores prestaran atención visiblemente conmovidos por los recuerdos. Unas informaciones muy concretas que deslizó, durante la tarde del sábado, el periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas.

La princesa Leonor y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Las fotos que se han evitado

Desde que se conoció que se iba a celebrar esta cita, la Casa Real anunció que no iba a difundir material gráfico del interior por tratarse de un encuentro privado. Por este motivo, no hemos podido ver el reencuentro entre Juan Carlos I y la Reina Letizia. Una relación que siempre ha sido tensa y que se ha recrudecido con el lanzamiento de las memorias del emérito en las que dedica unas palabras a la esposa de su hijo que no la dejan en buen lugar.

Felipe VI pronunciando unas palabras. (Foto: Gtres)

Debido al blindaje, no hemos visto el esperadísimo saludo entre el abuelo y sus nietas doña Leonor y doña Sofía, a las que tampoco se las ha fotografiado junto a sus primos. Como no podía ser de otra forma y siguiendo la misma línea, no ha habido posando de la familia al completo, evitando así que trascendiera una imagen de la Familia Real, y en especial de la princesa de Asturias, junto al Rey emérito. Un objetivo que se ha marcado la institución que trata, por todos los medios, de separar la vida oficial de su esfera privada y familiar.

La Familia Real en un acto. (Foto: Gtres)

El último encuentro entre la heredera y el emérito

Se ha tratado, a todas luces, de una cita muy emotiva, puesto que hacía siete años que no se reunía la familia al completo. Cabe recordar que en la jornada referida estuvieron presentes las infantas Elena y Cristina acompañadas, respectivamente, de todos sus hijos, además de otras figuras del linaje Borbón y Grecia. La buena sintonía que guardan los jóvenes de la estirpe hizo que todos ellos, a excepción de la infanta Sofía y doña Leonor —que acudieron junto a sus padres— y Felipe Juan Froilán —que llegó en su vehículo particular—, llegaran al palacio en la misma furgoneta.

Juan, Irene, Pablo y Miguel Urdangarin junto a Victoria Federica. (Foto: Gtres)

De igual manera, han pasado los mismos años desde que la heredera al trono de España se vio las caras por última vez con el que fuera Rey de nuestro país. Todo se remonta al 2 de noviembre de 2018, cuando todos ellos se fotografiaron juntos a las puertas de Zarzuela con motivo del 80 cumpleaños de la Reina Sofía. Una imagen de unión familiar que se vio dinamitada por completo al salir a la luz los supuestos escándalos relacionados con negocios y corrupción además de las infidelidades protagonizados por Juan Carlos I y que ya venía dañada por la mala imagen que reportó el Caso Nóos a la institución, que hizo que Felipe VI tomara distancia de sus hermanas.