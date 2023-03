El jersey ideal para cualquier noche de primavera: en Zara y casi agotado

Se llevan los jerséis de punto. Aquellas prendas que son para diversas estaciones y enriquecen siempre nuestro look. por esto te mostramos el jersey ideal para cualquier noche de primavera. Lo tienes en Zara.

Date prisa porque quedan pocas unidades, y al verlo seguro que te enamorarás por su belleza.

Éste es el jersey ideal para cualquier noche de primavera

Es de punto calado combinado con tejido también en las mangas. Presenta cuello redondo y manga larga acabada en puño. En color crudo, siempre va bien para combinar con todo tipo de prendas, tanto si quieres ir algo más formal como si deseas un look más cómodo y casual.

Una prenda sostenible

Además de su precioso diseño, debes tener este jersey porque está elaborador con materiales sostenibles, y gracias a ello permite no dañar el medio ambiente.

El tejido principal es de 52% algodón y 48% poliéster mientras que el tejido secundario es de 100% algodón y contiene al menos 45% algodón reciclado certificado RCS.

Esta fibra, según Zara, se obtiene a partir del reciclaje de residuos textiles de algodón, ayudando a reducir el consumo de materia prima virgen. Está certificado según Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y realiza su seguimiento desde el origen al producto final.

Cómo cuidar el jersey

Como se elabora con algodón reciclado debes saber de qué forma cuidarlo para no estropearlo y hacer que la prenda te dure más. en general, las prendas de punto tienen elasticidad, por eso es importante lavarlas a bajas temperaturas y con centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas. Así evitamos que se deformen y reducimos el consumo de energía.

Este jersey debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpiar en seco y no usar secadora.

Lo combinamos con variedad de prenda

La suerte de tener este jersey es que combina con muchas prendas. Si lo que quieres es vestir de manera más casual, Zara recomienda el pantalón de cremalleras en beige que tiene un precio de 49,95 euros, también el top de punto en blanco que tiene un precio de 17,95 euros, la falda denim de 29,95 euros, o las sandalias de piel en negro y precio de 49,95 euros.

Dónde compramos el jersey

Está en la web de Zara. Su precio es de 29,95 euros en tallas S, M y L y pronto se agotará, así que date prisa en comprarlo.