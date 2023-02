El chaleco de Zara que toda pija madrileña tendrá en su armario

Tanto para primavera como para épocas de frío, nos encanta el chaleco de Zara que toda pija madrileña tendrá. Destaca por sus diversos colores, el trenzado y un diseño fuera de serie que permite que vayas siempre top a todos lados.

Es en color crudo, si bien mezcla varios colores llamativos en la zona central. Te contamos todas las señas que debes saber sobre esta prenda.

Así es el chaleco de Zara

Destaca por su material y diseño en punto color block siendo de escote pico y manga sisa. Remata con el bajo con botones laterales y acabados en rib. Es una pieza singular que será la mejor alternativa a tus outfits durante la próxima semana.

Está confeccionado en exterior con 64% poliéster, 35% algodón y 1% otras fibras, al menos contiene 40% poliéster reciclado certificado y 35% algodón reciclado certificado. Por esto es una prenda sostenible que debes tener en cuenta para cuidarte a ti, y especialmente el medio ambiente.

Desde Zara exponen que el poliéster reciclado se obtiene principalmente a partir de residuos de plástico PET, como botellas de plástico. Este proceso reduce la producción de fibra de poliéster virgen. Mientras que el algodón reciclado se obtiene a partir del reciclaje de residuos textiles de algodón, ayudando a reducir el consumo de materia prima virgen.

Cuáles son los cuidados de esta prenda

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso es importante lavarlas a bajas temperaturas y con centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas. Así evitamos que se deformen y reducimos el consumo de energía.

Para que el chaleco te dure mucho más entonces lo que debes hacer es lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Dónde se compra

Este chaleco tan vistoso está en la web de Zara en diversas tallas: S, M y L, así que no te duermas porque es una prenda ganadora que seguro triunfa y se agota antes de que lo que creas.

Su precio es de 25,95 euros e indican que es un productos más grande de lo habitual, algo a tener en cuenta cuando escojas la talla. Ya sabes que te lo pones con jeans, pantalones blancos con ropa por dentro o por fuera o bien tal cual durante la época de primavera. Hay una cardigan del mismo diseño a juego que queda divinamente.