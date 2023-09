Los jeans rectos metalizados de Pull and Bear que arrasarán este otoño

La moda de efecto metalizado está más en tendencia que nunca. Lo hemos visto este verano con sandalias, y también hay camisetas, bolsos y otros. Ahora los jeans rectos metalizados de Pull and Bear aportan ese toque que te falta para completar la temporada.

Serán también una de las prendas ganadoras durante otoño, así que no lo dejes para más adelante y ten ya la colección completa para este septiembre.

Cómo son los jeans rectos metalizados de Pull and Bear

Hablamos de los pantalones en tono plateado de tiro alto con diseño de cinco bolsillos, cintura con trabillas y cierre de cremallera y botón, confeccionados en algodón. Llevan variedad de detalles que ofrecen siempre este look bien elegante y a la vez informal para poder ponértelos en cantidad de ocasiones.

Hay que tener en cuenta que el tejido no es elástico y está confeccionado en 100% algodón.

Cómo cuidar este pantalón

Desde Pull and Bear dan detalles sobre cómo cuidar la ropa para mantenerla, hacer que dure más y de paso proteger también el medio ambiente.

De esta forma, y concretamente, este pantalón puede lavarse a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º c, limpieza en seco solo esencias minerales, limpieza en seco solo esencias minerales y no usar secadora.

Completa tu look para ir siempre perfecta

El efecto metalizado triunfa. Además de estos jeans que te cautivarán con sólo verlos, hay otras prendas en color plata que tiene Pull and Bear y compras directamente en su web.

Es el caso de la chaqueta vaquera metalizada que tiene un precio de 49,99 euros y puedes comprar online. Queda perfecta con estos vaqueros para crear looks distintos y especiales. También tienes el vestido largo de tirantes finos, en color plateado, con escote redondo y en tejido ligeramente elástico, de precio 29,99 euros, o los zapatos metalizados en tacón alto y en forma de plataforma de precio 35,99 euros.

Cuánto cuestan estos vaqueros

Su precio es de 49,99 euros, y las tallas van de la XS a la XL, pero date prisa si no se irán agotando a medida que pasen los días. Ya sabes que puedes comprar también estos vaqueros en la tienda física, para saber si están disponibles lo puedes hacer directamente en la web, buscando la que tienes más cerca, y sabrás si está o no.

En la web de Pull&Bear tendrás toda la información sobre envíos, pagos, devoluciones y otros.