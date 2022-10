Cómo llevar los pantalones plateados: distintos outfits para cada día

Los tonos metalizados marcan tendencia en el mundo de la moda y, aunque podríamos pensar que los pantalones plateados son aptos sólo para ocasiones especiales, lo cierto es que tenemos muchísimas posibilidades para llevarlos en nuestro día a día. Se presentan como los grandes sustitutos de los clásicos vaqueros o pantalones de pana del otoño, y con una camisa blanca o un jersey de punto quedan genial para ir a la oficina. Si te has hecho con unos pantalones plateados y no sabes cómo combinarlos, a continuación te proponemos algunas ideas inspirándonos en los looks del street style.

Las mejores ideas para combinar los pantalones plateados

Una camisa blanca es un imprescindible en el fondo de armario, y queda genial combinada con unos pantalones plateados. Equilibra el look y hace que no se vea tan llamativo, así que es una opción fantástica para el día a día. Por supuesto, también puede apostar por una camisa blanca para una ocasión especial. Un tándem que siempre funciona.

Si quieres ir un paso más allá y arriesgar un poco, puedes animarte con una camisa en alguno de los colores tendencia de 2022. Los pantalones plateados ya son lo suficientemente vistosos, así que el fucsia queda descartado. Escoge mejor un tono pastel, como el violeta o el naranja melocotón. Como calzado, unos mocasines de estilo clásico de color negro quedan de maravilla.

Para un look casual con mucho estilo, también puedes combinar los pantalones con tu sudadera favorita y unas zapatillas. Existe la falsa creencia de que las prendas metalizados sólo se pueden llevar con prendas igual de elegantes, pero no es así. Te encantará cómo quedan los pantalones metalizados con una sudadera.

Para una ocasión especial, tienes dos posibilidades. Para un look más clásico, un jersey de punto negro queda genial con este tipo de pantalones. Si prefieres un look más explosivo, puedes combinarlos con un body o con un top de encaje. Como calzado, nada mejor que unos zapatos o unos botines de tacón.

Los pantalones plateados de Bershka

Si todavía no te has hecho con unos pantalones plateados y quieres añadir unos a tu fondo de armario, estos de la nueva colección de Bershka son fabulosos. Confeccionados en 93% poliéster y 7% elastano, son de corte recto y tiro alto. Están a la venta por 35,99 euros en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL, aunque algunas ya están agotadas.