El look de Pull & Bear que sienta bien a cualquier edad y que se ha hecho tendencia en Instagram

Pull & Bear tiene el total look que sienta bien a cualquier edad y ya se ha convertido en tendencia en Instagram. Las redes sociales son el lugar en el que descubrimos prendas y complementos que triunfan entre los influencers de medio mundo. Hay una marca que va ganando terreno y no solo entre los jóvenes, a cualquier edad, ya tengas 20, 30 o 50 te puedes poner un conjunto de lo más favorecedor. Atrévete a ponerte este dos piezas de Pull & Bear, es una auténtica joya en todos los sentidos.

Un dos piezas puede ayudarnos a crear el total look que estamos buscando, siempre sienta bien y puede adaptarse a cualquier edad. En el mundo de la moda, debemos arriesgarnos o al menos probárnoslo todo. Aunque a primera vista parezca que no nos va a quedar bien, podemos descubrir que en realidad se adapta perfectamente a nuestro día a día.

El punto es uno de los tejidos que mejor se adapta a nuestras necesidades. Nos permite movernos con total comodidad y siempre queda bien, justo lo que buscamos en estos días en los que queremos salir a la calle perfectas. Es un final del verano en el que vuelve el pantalón largo, para darnos una figura de lo más estilizada.

El estampado Tie Dye es uno de los que siempre se lleva. Desde los años 70 que llegó con fuerza esta forma de teñir prendas y complementos, hasta hoy en día. Usamos día tras día este tipo de piezas con un diseño que siempre quedará bien. Si quieres hacerte con dos prendas de estampado atemporal, son estas.

El top asimétrico queda perfecto. No necesariamente puedes llevarlo como crop top, podrás utilizar una talla más para que te tape la barriga, de esta forma conseguirás sentirte un poco más cómoda. El top con este escote se lleva muchísimo y es una de las tendencias de la temporada que está disponible en Pull&Bear por solo 19 euros.

Los pantalones son otro básico que podemos combinar con una camisa blanca o negra si no queremos crear un total look o deseamos aprovecharlos al máximo. Son una prenda de lo más favorecedora que se vende por menos de 30 euros. Este conjunto viral de Pull & Bear no podría ser más bonito y está disponible de la talla XS hasta la XL.