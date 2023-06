Sexo en Nueva York, la mítica serie protagonizada por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), ya nos lo enseñó. El satén es un tejido que no puede faltar entre nuestros looks más icónicos. Aporta glamour y elegancia a partes iguales, pero lo mejor de todo es que es un perfecto fondo de armario atemporal que no pasa de moda. Vamos, un must have en toda regla.

Este tipo de tejido cuenta con una larga historia y se remonta a varios siglos atrás. El término «satén» proviene del francés «satin», que a su vez deriva del italiano «seta», que significa seda. Originalmente, el satén se fabricaba exclusivamente con seda, pero con el tiempo se comenzaron a utilizar otros materiales, como el algodón, el poliéster y la mezcla de seda artificial. Pero, ¿dónde podemos encontrar los mejores estilismos? Una palabra: Zara.

La firma fundada por Amancio Ortega ha diseñado un total look perfecto para el entretiempo, pero también se puede convertir en nuestro gran aliado para una cena especial. Se trata de un conjunto de dos piezas, que se puede comprar por separado, pero que si las unimos el efecto celebritie se multiplica. Por un lado, la blusa. Tiene un precio de 29,99 euros, pero ahora está rebajada a 17,99 euros, vamos una ganga en toda regla. Cualquier descuento nuestra tarjeta lo agradecerá.

Hay desde la talla XS hasta la XXL, eso sí, si quieres hacerte con una debes darte prisa porque se agota conforme pasan los segundos y no es para menos porque además de combinar con cualquier prenda si ya lo incorporas al pantalón que tiene a juego… ¡triunfarás!

Es de manga corta, cuello polo y bajo acabado en aberturas laterales, para aportar ese toque de movimiento ideal. En cuanto al pantalón, que por cierto, sienta como un guante, ocurre lo mismo con el precio. Como característica principal es largo, de tiro medio con cintura elástica, por lo que se adapta a la perfección a cualquier tipo de silueta. Además, también cuenta con unos bolsillos delanteros.

Para rematar este estiloso conjunto, que te evitará más de un quebradero de cabeza cada vez que no sepas qué ponerte, elegiremos el calzado. Para el día a día podemos incorporar desde unas Converse a unas New Balance, para esos días más casual. Si hace mucho calor, unas sandalias pueden combinar perfectamente, bien sean más clásicas o de estilo romano. El dorado también entra en juego aquí porque aportará luz al conjunto. Y, por último, si vas a elegir este dos piezas para una cena y quieres ir más arreglada puedes subirte a un tacón o una sandalia. De esta manera, el conjunto se verá mucho más sofisticado que si se lleva cualquier tipo de calzado plano.

Una vez más, Zara nos ha creado una nueva necesidad, que, además, cabe la posibilidad de que pueda estar más rebajado aún a finales de junio, cuando Inditex inicie las esperadas rebajas de este verano 2023, ¡no olvides hacer tu cesta!