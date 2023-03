La influencer Sara Baceiredo arrasa en sus redes con este conjunto de Faithfull The Brand

Una vez más, la influencer Sara Baceiredo ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un look que ya se ha hecho viral. Un conjunto de dos piezas de top y pantalón con estampado de cebra que no puede ser más ideal para la primavera. Es precisamente el estampado de cebra una de las principales tendencias de la temporada, y ya se ha convertido en imprescindible de las que más saben de moda.

Un estampado que promete elevar y potenciar los estilismos más básicos y que e resultado sea de lo más elegante. En pantalones, vestidos, camisetas, bolsos… Lo estamos viendo por todas partes y, aunque todavía hay quienes no se animan con él porque creen que es muy difícil de combinar, los looks del street style nos demuestran que hay multitud de fórmulas de estilo para lucirlo en todo su esplendor.

El conjunto de dos piezas de Sara Baceiredo

Al protagonismo del estampado de cebra hay que sumar que los conjuntos de dos piezas son el look predilecto de la primavera. Una opción maravillosa para conseguir un estilismo impecable. Además de solucionar los problemas estilísticos a la hora de vestirse, ya que no hace falta pensar en combinaciones de tejidos, colores o prendas, ofrecen una gran versatilidad al poder llevarse las piezas juntas o por separado.

Sara Baceiredo luce un conjunto de top y pantalón con estampado de cebra que no puede gustarnos más. El top, de escote recto y bajo asimétrico, le sienta de maravilla y, además, resalta el bronceado. El pantalón de pernera recta es súper favorecedor, porque alarga visualmente las piernas y estiliza la silueta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SARA BACEIREDO (@sarabace)

Un conjunto de dos piezas que estamos deseando añadir a nuestro fondo de armario esta temporada. Podemos combinarlo con unas sandalias de cuña o unos zuecos, y conseguir el estilismo más chic de la primavera. Claro que también podemos combinar cada prenda por separado. En verano, el top queda genial con unos shorts vaqueros y unas sandalias planas para salir a pasear y tomar algo.

Para un evento, también podemos combinar el top con unos pantalones de vestir blancos y unas sandalias de tacón con plataforma en la tonalidad de marrón que más nos guste jugando con los colores del estampado de cebra. Sin lugar a dudas, es uno de los looks más inspiradores para los meses de buen tiempo. El conjunto es de Faithfull The Brand, y seguro que no tarda en agotarse.