El top que te va a encantar con sólo mirarlo: la mejor elección para una noche de festival

Pull&Bear suele sorprender con diseños que salen de lo común, y echando un vistazo a su actual catálogo nos encontramos con una opción muy interesante para las mujeres que están cansadas de las blusas clásicas y quieren una alternativa ideal para este verano. Es el top que te va a encantar con sólo mirarlo.

Se trata de la blusa crochet blanca de Pull&Bear que destaca por ciertas características únicas que hacen que debas considerarla por sobre otras.

Anota el top que te va a encantar con sólo mirarlo

Una prenda versátil para los días cálidos

De color hielo y disponible en tallas desde la XS a la XL, puedes usarla tanto ajustada al cuerpo como un poco más suelta.

Esta blusa de crochet, manga larga y cuello en pico con detalle de abertura se adaptará perfectamente a tu estilo habitual. Algo que debemos destacar especialmente, porque no es fácil hallar modelos que puedas utilizar con frecuencia y sin cansarte.

Por ejemplo, ésta quedaría muy bien encima de un bikini si esa escapada a la playa termina con una fiesta en la arena. Así que es una prenda totalmente versátil que aporta tanto informalidad para ir a la piscina y de paso es total para esa fiesta de noche en la que te pones un sujetador negro debajo o bien una camiseta de tirantes, lo que prefieras.

Composición y cuidado

Confeccionada en una mezcla 63% poliéster y 37% algodón, puedes lavarla a máquina a una temperatura máxima de 30° C pero siempre en ciclos de centrifugado corto para no dañar sus materiales. Si vas a plancharla, procura no superar nunca los 110° C.

Por lo demás, recomiendan no usar lejía ni blanqueador y no meterla en la secadora para no deteriorar sus propiedades.

Precio y forma de envío

El precio de la blusa de Pull&Bear es de solamente 17,99 euros y estará lista para recogerla gratuitamente en la tienda en dos días. Dispones de un mes para devolverla si no estás del todo satisfecha, llevando el pedido y el ticket de compra en formato electrónico o en papel a cualquier tienda de la marca en la que hayas realizado la adquisición y recuperando así, de inmediato, tu dinero.

Lo mejor es que lo compres online para poder tener acceso en un momento a esta blusa o bien a otras prendas. Y no te olvides de los complementos y sin salir de la misma web. ¡Es para ti!