¿Quieres un vestido para ir elegante a la playa? Este vestido de Pull&Bear es el perfecto

El crochet es un punto que también podemos lucir en verano. De hecho lo vemos en camisetas, vestidos, bikinis y hasta en bolso. Y el vestido de Pull&Bear es el perfecto para ir a la playa durante el verano.

De color crudo, esta opción es ideal para esas fiestas en la playa o la piscina en las que el día comienza con un bikini. Transcurridas las horas, un tejido como éste será perfecto para seguir disfrutando de las noches frescas.

Este vestido de Pull&Bear es el perfecto

El crudo se impone este año

Si bien se trata de un clásico, parece que el crudo estará más presente que nunca en las colecciones de ropa de las grandes firmas. Pull&Bear ha decidido darle un absoluto protagonismo en su catálogo actual. Este vestido es una de las mejores muestras de ello.

Disponible en tallas de la XS a la XL, con ese color admite diversas combinaciones y esa es una de sus principales ventajas. Disfrutarás de un vestido apto para distintas situaciones, con un diseño corto de crochet de manga larga y cuello redondo.

Materiales de fabricación

En cuanto a su composición, es una mezcla 87% algodón, 12% poliéster y 1% elastano que no provoca alergias ni rechazo en la piel. Puedes lavarlo a máquina sin problema -a un máximo de 30° en ciclos de centrifugado corto- y plancharlo, pero a no más de 110° C. así debes cuidarlo mucho más y siguiente estas especificaciones.

Recomiendan no usar lejía ni blanqueador. Tampoco limpiarlo en seco, y mucho menos introducirlo en la secadora tras el lavado.

¿Cuánto cuesta?

El precio de este vestido es de 25,99 euros, y puedes recogerlo de forma gratuita en cualquiera de las tiendas de Pull&Bear. Después de un par de días laborables de realizada la operación, estará listo para que pases a por él y te lo lleves a tu casa.

Lo mejor es que, como lo hemos visto en su versión online, lo compras en esta web que es una de las mejores formas y más cómodas de hacerlo, porque no tendrás ni que moverte de casa.

Para devolverlo, en caso de que no estés del todo satisfecha, ve con el ticket de compra en formato electrónico o en papel a cualquier tienda del mismo mercado en el que hayas realizado la compra. De ese modo recuperarás tu dinero en pocas horas.

Pero seguro que este vestido te sienta genial y no vas a tener que devolverlo.