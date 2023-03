Pull&Bear sigue de promociones: esta americana cuesta 14 euros menos

Esta primavera la americana será la protagonista indiscutible de los looks más elegantes. Una prenda que hace años se relacionaba única y exclusivamente con los working looks y que ahora es sinónimo de buen gusto en el vestir. Una de las principales ventajas que ofrece es que se adapta a la perfección al estilo de quien la lleve y, si lo haces con acierto, puedes crear un look de matrícula en cuestión de segundos.

Si quieres añadir a tu fondo de armario una americana para dar la bienvenida a la primavera como se merece, en Pull&Bear hemos encontrado un descuentazo que seguro te interesa. Una americana de corte oversize por 25,99 euros en lugar de 39,99 euros, en color caqui. Para lucirla como las que más saben de moda, solo debes prestar atención a unos tips de estilo.

La americana de Pull&Bear para ir a la última

Los conjuntos de dos piezas son una de las grandes tendencias del momento. Sin lugar a dudas, una opción perfecta para conseguir un estilismo impecable para ir a la oficina o acudir como invitada a una boda o un bautizo.

Si quieres unirte a esta tendencia, puedes hacerte con el traje de chaqueta y pantalón de las rebajas de Pull&Bear. La parte superior es una americana oversize con cierre de doble botón, cuello de solapa, bolsillo en el pecho y manga larga. La parte inferior es un pantalón de vestir de tiro alto, tejido fluido y pernera ancha que estiliza la silueta y crea el deseado efecto ‘piernas infinitas’.

Una de las principales ventajas que ofrecen los conjuntos de dos piezas es que cada parte se puede lucir por separado. En el caso de la americana, es la prenda idónea para redondear un estilismo casual de top blanco, pantalón vaquero y zapatillas o mocasines. ¡Te encantará el resultado!

En cuanto a los colores de moda, esta temporada todo vale. Si quieres innovar, escoge un pantalón o una falda a todo color o atrévete con uno de los estampados que marcan tendencia. La americana combina a las mil maravilla con un pantalón ancho o una minifalda de tablas. Si la luces con unos zapatos o unas sandalias de tacón, te verás más alta y estilizada al instante.

La americana oversize de Pull&Bear está disponible en la tienda online por 25,99 euros en lugar de 39,99 euros, desde la talla XS hasta la XL. ¡Hay algunas tallas agotadas y otras a punto de estarlo!