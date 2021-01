Intensa semana para doña Letizia. Después de unos días marcados por las consecuencias del temporal Filomena, que obligaba a la cancelación de algunos de los actos de la agenda de Sus Majestades, desde hace unos días, tanto don Felipe como doña Letizia han retomado con normalidad sus actividades fuera del Palacio de la Zarzuela.

Mientras que la pasada semana el Rey fue quien más compromisos tuvo y la Reina apenas asistió a un único acto, esta semana, doña Letizia ha intensificado su actividad. Ayer, la esposa de Felipe VI asistía a una reunión en la Real Academia de Ingeniería para la presentación del proyecto “Mujer e Ingeniería”. Una iniciativa que nace de la preocupación de la Academia por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología. La Real Academia de Ingeniería ha considerado prioritario coordinar una acción estratégica para disolver la “brecha de género” en ingeniería, otorgar visibilidad a las profesionales de la ingeniería y ayudarles a saltar de su “techo de cristal”, con el objetivo de motivar e interesar a niñas y adolescentes, de forma que se favorezca la incorporación de más mujeres a las distintas especialidades profesionales relacionadas con la ingeniería.

Hoy, Su Majestad ha continuado con sus compromisos para esta semana y se ha trasladado hasta la sede de la Federación Española de Enfermedades Raras, institución de la que es presidenta de honor y con la que desde hace tiempo se encuentra muy volcada. Para esta cita, la Reina ha apostado por un total look en negro, con el que da un paso más en sus outfits working con un toque de sofisticación. Doña Letizia se ha decantado por un conjunto de pantalón de factura clásica que ha combinado con un ligero jersey a tono. El punto diferencial ha venido de la mano de la blazer de cuadros en blanco y negro de una de sus firmas fetiche, Hugo Boss. Una chaqueta ligeramente oversize que la esposa de Felipe VI ha lucido en alguna ocasión durante los encuentros virtuales que mantenía con distintas instituciones a lo largo del confinamiento. En lugar de optar por zapatos de tacón, en esta ocasión se ha decantado por unas bailarinas negras de punta que también lució el pasado mes de octubre en uno de los actos en el contexto de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, y no ha llevado bolso, solo unos cuadernos con notas en la mano, además de una tablet. Como joyas, ha apostado por su inseparable anillo dorado de Karen Hallam y los pendientes doble daga de Gold&Roses, que hace tiempo que no lucía.

Este ha sido el último acto en solitario de la Reina a lo largo de esta semana. Está previsto que mañana retome su agenda conjunta con el rey Felipe en la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España, que tendrá lugar en el Palacio Real. Una importante cita para la agenda de la Casa de S.M. el Rey que este año tendrá limitado su aforo por cuestiones relacionadas con el coronavirus. En este acto el protocolo marca que las mujeres deben vestir traje largo, aunque no se espera que la Reina estrene look, dada la tendencia por la que ha apostado en los últimos meses. La última vez que los Reyes coincidieron en un acto juntos fue el pasado día 6 de enero, con motivo de la celebración de la Pascua Militar, también en el Palacio Real.