La influencer Lucía Barcena al puro estilo de primavera con esta sobrecamisa de Parfois

Lucía Barcena es la influencer que tiene la sobrecamisa de Parfois al más puro estilo primavera, una joya de la moda que no podemos dejar escapar. Un color, un diseño y un precio que nos encantará. Ha llegado el momento del año de darle color a cada uno de nuestros pasos, para hacerlo, nada mejor que buscar una camisa o sobrecamisa con la que crear total looks impresionantes. Toma nota de la prenda low cost de Parfois que no puedes dejar escapar esta temporada, te encantará combinarla con todo tu armario.

Lucía Barcenas es la influncer que tiene la sobrecamisa de Parfois al puro estilo estilo de primavera

View this post on Instagram A post shared by LUCÍA BÁRCENA♡ (@luciabarcena)

El color y la alegría vuelven a nuestro armario y lo hacen de la mano de un tipo de prenda que siempre queda bien. El rosa es el color más primaveral de los que verás esta estación del año. Ha llegado la oportunidad que estabas esperando para poder hacerte con una pieza que romperá todos los esquemas.

La sobrecamisa de Parfois está siendo todo un éxito de ventas. En parte gracias a haberla lucido Lucía y también por el hecho de haber conseguido una prenda de ropa que destaca y es de lo más versátil. En estos tiempos en los que necesitamos aprovechar al máximo cada euro invertido, una prenda de este tipo es esencial.

Parfois ha creado esta sobrecamisa que es un 2 en 1. Como camisa tal y como la luce Lucía o como chaqueta de entretiempo. Las posibilidades de una prenda de ropa que ha sido diseñada para triunfar son enormes. Podrás lograr un acabado en un outfit de 10 con un toque de color que difícilmente podrás imitar.

Está hecha de tela vaquera. Un tipo de tela que sirve para multitud de ocasiones. Ya sea para un día a día en el que quieras llegar a la oficina con un toque de color o para una noche especial. Los complementos serán los que le darán a esta sobrecamisa el rollazo que estás deseando ver en el espejo.

Parfois ha creado la sobrecamisa que lleva Lucía Barcena en dos tonos, un rosa y un azul de lo más especial. Podrás verte muy bien de la mano de esta sobre camisa que te servirá para un sinfín de ocasiones. Hazte con ella por menos de 40 euros en cualquier tienda Parfois o en su página web.