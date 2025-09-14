Hay mujeres que parecen haber firmado un pacto con el espejo para detener el tiempo. En el caso de Sara Carbonero, la fórmula no viene en frascos de lujo ni requiere horas de maquillaje: su arma secreta es un flequillo perfectamente estudiado. No uno cualquiera, sino el Birkin Bang, un corte con historia, técnica y la capacidad —más que probada— de restar años de un plumazo.

Este flequillo, recto y ligeramente despuntado, es obra de las manos expertas del equipo de Cheska, su salón de confianza, y debe su nombre a Jane Birkin, icono absoluto de los años 70. Aunque su apellido está eternamente ligado a uno de los bolsos más codiciados del mundo, fue su melena la que dejó huella en la historia de la moda. Desenfadada, con un aire bohemio y ligeramente hippie, su estilo se convirtió en una referencia que hoy vuelve a brillar con fuerza.

Por qué el flequillo de Sara Carbonero rejuvenece

Más allá de lo estético, el flequillo actúa como un filtro natural. Cubrir la frente suaviza los rasgos y desvía la atención de pequeñas arrugas o líneas de expresión, lo que en términos capilares equivale a ahorrarse algún que otro pinchazo de neuromoduladores. Además, enmarca el rostro, equilibra proporciones y aporta frescura. Según los expertos, es una de las formas más rápidas y efectivas de aportar un aspecto juvenil sin necesidad de cambios drásticos.

Sara Carbonero confirma una tendencia que pisa fuerte: el flequillo largo y desenfadado. (Redes Sociales)

Además, también corrige visualmente la forma del rostro. Si la frente es amplia o el óvalo facial demasiado alargado, este corte acorta la distancia visual y equilibra el conjunto. Y la versatilidad juega a su favor: funciona con texturas lisas, onduladas o rizadas. Para las melenas con cuerpo, dejar caer mechones estratégicos o un flequillo largo y abierto peinado hacia los lados ayuda a dar volumen y a suavizar facciones.

En su versión más clásica, este flequillo roza las pestañas sin cubrirlas del todo, aportando un toque misterioso y romántico. Además, combina a la perfección con melenas largas y rectas, cortes midi o incluso un bob, lo que lo convierte en un aliado camaleónico capaz de adaptarse a diferentes estilos y personalidades.

Jane Birkin y Serge Gainsbourg en un coche descapotable en 1968, en el rodaje de la película Slogan. (Gtres)

En los 70, Jane Birkin lo convirtió en sello personal, acompañándolo de un corte recto y capas largas hasta el pecho. Ese aire relajado y libre es parte de su encanto atemporal. En la actualidad, celebrities y modelos han recuperado esta estética para darle un punto chic y juvenil a su imagen.

Cómo mantenerlo perfecto

Eso sí, este estilo capilar requiere cierto mantenimiento para que siga cumpliendo su función rejuvenecedora. Lo ideal es retocarlo cada mes y medio para mantener la longitud y la forma. Un corte bien diseñado, como el de Carbonero, crece de manera armónica y permite espaciar los arreglos sin que pierda gracia. Además, el styling es clave: en liso, resalta el pulido y la simetría; con ondas, aporta volumen y movimiento.

El flequillo, ligeramente abierto y con textura, enmarca el rostro y resalta la mirada, añadiendo un punto juvenil sin perder sofisticación. (Redes Sociales)

Para un primer acercamiento, los estilistas recomiendan el flequillo de cortina, fácil de llevar y de mantener. Y si tu melena es rizada, deja caer mechones o prueba con un flequillo abierto que acompañe el movimiento natural del cabello.