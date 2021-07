Los estragos del calor en la piel y 3 remedios

Es verano, nos encanta la época de calor y días más largos, pero es importante tener en cuenta los estragos del calor en la piel y los remedios que se aplican para que respire mejor. ¡Toma buena nota!

El calor, muchas veces es un impedimento para poder lograr la imagen que nos gustaría, y es que aunque con el pelo suelto podemos lograr un look desenfadado, moderno y veraniego.

Cuando empieza apretar el calor lo más posible es que nuestro pelo se encrespe o se apelmace por la humedad, algo que definitivamente es muy antiestético, sobre todo si ese efecto viene acompañado de la hipersudoración provocada por nuestra melena suelta encima del cuello y la espalda.

Sudor y más

Sales a la calle con la esperanza de que tu rostro se vea más limpio y fresco, pero sabiendo que te hubiera gustado lograr un acabado igual de perfecto que el que consigues en invierno, con la base anti imperfecciones que a ti te gusta, tu colorete ideal y esas sombras que siempre quedan bien menos cuando empiezas a sudar.

Visto así, es una pena que no puedas llevar el beauty look que te apetece durante todo el año (aunque siempre es bueno dejar respirar a la piel), así que, por si este verano te surgen por lo menos un par de planes en los que te hace ilusión ir maquillada o por si has decidido que te gustaría reconciliarte con el maquillaje durante esta época del año.

Sequedad extrema

Otro de los estragos del calor en la piel es la gran sequedad, producida por los rayos del sol, el calor, las alta temperaturas, el cloro de la piscina y hasta la sal del mar. Todo ello hace que nuestra piel pierda hidratación y se nota.

Quemaduras del sol

La piel puede quemarse si no tenemos en consideración determinados consejos para protegernos de los rayos del sol. Se puede remediar contra los estragos del calor en la piel.

¿Qué hacer para remediarlo?

Protector solar

Es imprescindible, pero no solo en estos meses, también durante muchos otros, cuando el sol aprieta. Hay que aplicar el adecuado y siempre que nos dé el sol, no solamente al ir a la playa.

Aceites esenciales

Para que la piel respire mejor, tenemos diversos aceites esenciales, como el aceite rosa mosqueta. Verás como consigue revitalizar las células de las capas más profundas y fortificando las células responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Crema hidratante

Es el producto indispensable durante todo el año. Con ello se consigue una piel tersa y luminosa también mucho más protegida de la radiación solar pues se consigue generar una barrera para que los efectos del sol no penetren en las capas más profundas.