Este 2020 ha sido un año de lo más surrealista. Nuestra vida ha cambiado en todos los sentidos, incluido el de la moda. El cierre nocturno, las limitaciones de reuniones con amigos y allegados ha provocado que ciertas prendas de vestir tengan una prioridad que antes no tenían. Ya desde el confinamiento causado por la Covid-19 se pudo deducir que había una prenda que se convertíria en la estrella de este atípico año. Se trata del chándal en todas sus modalidades, pues las diferentes firmas de ropa han adaptado este diseño a las nuevas tendencias. Es un hecho, los chándals ya no son lo que eran y ya se puede lucir esta cómoda prenda e ir de lo más glamurosa. Influencers de la talla de Kylie Jenner fueron algunas de las pioneras hace ya dos años, pero ahora esta novedad ha venido pisando fuerte, y sobre todo, para quedarse.

Lo mejor de todo es que los chándal se pueden encontrar a precios ‘low cost’ en tiendas como Lefties donde las prendas se puden comprar juntas o por separado. Desde 5.99 las sudaderas a 8.99 los pantalones para crear los conjuntos tendencia esta temporada. Además, los puedes encontrar en infinidad de colores desde los nude hasta los pastel sin olvidar, los clásicos negros y grises que son un ‘must have’ para todos los fashionistas.

Otra de las tiendas donde se pueden encontrar chándals de lo más especiales es Zara. La tienda que pertenece al grupo Inditex fue una de las primeras que puso como tendencia este look que hace años era totalmente impensable. Se pueden encontrar desde diseños más sencillos, monocolor a algunos más atrevidos de diferentes colores como el que se puede ver en la imagen. Los precios no son desorbitados, pero la clave para comprar estas prendas son las rebajas porque son productos que suelen tener hasta el 50% de descuento.

Para combinar estos conjuntos comfy no solo se pueden conjuntar con unas sneakers, las nuevas tendencias marcan los ritmos y ahora se pueden llevar con botas. Esta temporada, las de suela track o las de esilo militar son las idóneas para crear looks de lo más rompedores. Incluso, ya no es necesario llevar sudadera con los joggers de chándal, pues un jersey más arreglado de punto o un cárdigan pueden convertirse en nuestros aliados perfectos, y así darle un toque más chic al outfit.

El chándal que era una prenda que antes se utilizaba exclusivamente para hacer deporte, se ha convertido en la estrella de este 2020 y esperemos que de los próximos años porque da la posibilidad de ir a la última, pero de lo más cómodas. No solo Lefties y Zara tienen estas piezas, también en Stradivarius hay infinidad de opciones al igual que en Pull & Bear. Dejando a un lado la marca gallega, Primark se ha convertido en una de las tiendas donde más modelos se pueden adquirir, desde un estilo más entallado hasta el más oversixe, tanto para hombre como para mujer.

Mango, es otra de las marcas que se suma a esta tendencia que parece no tener fin. Además, si hay algo claro es que los colores nude son los protagonistas de esta novedad que también tiene su versión de verano, ya que los hay de manga corta o algo más fresquitos. Pues es necesario recordar, que para todos los amantes de la moda estas prendas son imprescindibles a la hora de viajar en cualquier medio de transporte, ya que aporta estilo y comodidad a partes iguales. Y tú, ¿te atreves a llevar la prenda estrella de este 2020 que tanta sensación ha causado?