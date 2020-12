Es una realidad que las zapatillas deportivas se han convertido en el aliado perfecto a la hora de crear looks, y lo mejor de todo es que no importa que las prendas sean más casual o más arregladas. Las reglas en la moda están cambiando y lo que antes no era, ahora es posible. Así ocurre con las sneakers, que se han convertido desde hace ya algunos años en el ‘must have’ de cada temporada sin importar que haga calor, llueva o nieve.

Una de las influencers que se ha declarado una fan incondicional de este tipo de calzado es Aretha Fusté, más conocida en redes sociales como Aretha la galleta. La joven no duda en mostrar en su día a día como combina los looks que luego son imitados por sus seguidoras. Bien, pues una de las claves de los outfits de la catalana es la de llevar zapatillas deportivas siempre que puede. De hecho, alguna que otra noche de fiesta también ha optado por este cómodo calzado. Las Converse, son uno de los modelos que no pueden faltar en su zapatero, pues combinan a la perfección tanto con vestidos como con chándals o jeans.

Quien también se ha unido a esta tendencia que no pasa de moda es María Fernández Rubiés. La influencer ha publicado varias fotografías en las que luce este tipo de calzado. En uno de los post que ha ido publicando, convinó un vestido de corte midi de estamapado de rayas con unas clásicas Adidas en color blanco. Un modelo que ya se llevó en el 2000 y que se ha vuelto a convertir en una de las últimas novedades de la firma deportiva.

Sin embargo, y como es evidente las deportivas también son sinónimo de looks más comfy como lo son los chándals, prenda estrella de estos últimos años, sobre todo a la hora de viajar, ya que se ha convertido en el outfit perfecto para los días más ajetreados. Por ello, Hailey Bieber tiene la solución. La mujer de Justin Bieber que acotumbra a ver con modelitos más de sport se ha convertido en la reina de las zapatillas deportivas. En la fotografía se puede ver como luce un conjunto en color negro con abrigo azul eléctrico y unas cómodas y estilosas sneakers. Además, no es la única celeb que se atreve con este estilo, numerosos rostros conocidos de la talla de Kylie Jenner también se ha decantado por este estilo.

Lo mejor de todo es que no solo se pueden encontrar zapatillas en firmas o tiendas algo menos asequibles, pues el gigante Inditex, es decir sus tiendas como Zara, Stradivarius, Pull & Bear se han adaptado como anillo al dedo con este tipo de calzado. No solo esas tiendas cuentan con la tendencia que ha venido para quedarse. En Sfera, H&M, Asos, Shein, en cualquiera se pueden adquirir, y lo mejor de todo es que hay infinidad de diseños que se adaptan a las necesidades de cada persona. Con colores más llamativos, en tonos pastel, con o sin plataforma, más extravagantes o más sencillas…, y tú ¿te atreves con ellas?