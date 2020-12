5 prendas de Zara con los colores Pantone 2021 que no pueden faltar en tu lista de deseos

Pantone ya ha decidido el color de 2021, en este caso no será un único tono sino dos. Esta autoridad global de la comunicación del color desde 1963 ha puesto rumbo al 2021 y a las tendencias que se llevarán en este nuevo año. El ‘classic blue’ ha sido el color de este 2020, que todo el mundo intentará olvidar. Para dar un poco más de fuerza al año que empieza se ha buscado no un solo color, sino dos. El gris y el amarillo marcarán el curso de unos meses que deben enfocarnos directamente hacia la estabilidad. Saldrá el sol de la mano de un amarillo o illuminating’, sobre un color gris intenso que reflejará perfectamente la luz del nuevo año, el ‘ultimate grey’. Toma nota de estas prendas de Zara con los tonos del 2021.

Estas 5 prendas de Zara con los colores Pantone 2021 son básicas para tu armario

Un vestido amarillo de Zara no puede faltar en ningún armario este 2021 siendo el Pantone de moda. Los vestidos son la prenda más cómoda que existe. No necesita nada más que unos zapatos o deportivas para destacar. Esta pieza de estilo camisero tiene un diseño que se adaptará a cualquier cuerpo y nos quedará especialmente bien. Tiene un toque satinado que le dará un aspecto más lujoso. Es perfecto para un acto oficial de los que se han pospuesto este 2020. Una prenda con el color de moda para recuperar el tiempo perdido.

Estas deportivas gris son una maravilla con la que entraremos con buen pie a este nuevo año. Este 2021 ha sido un año en el que hemos estado demasiado paradas, el confinamiento ha generado unos malos hábitos que debemos solucionar esta nueva etapa. Es importante que se recupere la actividad y se vuelva a respirar aire puro, de lo contrario continuaremos en esta espiral negativa que se ha iniciado. 2020 se terminará en breve y con él se espera que las restricciones de movilidad que impiden la vida normal de hace unos meses. Este elemento es una declaración de intenciones, unas zapatillas deportivas gris cargadas de buenas vibraciones.

Un jersey de lana amarillo con muchos detalles. Necesitamos disfrutar de nuevo del sol y de la alegría de ir por la calle sin preocupaciones. Este jersey tiene un diseño de lo más original, con unos vaqueros, pantalones o falda disfrutaremos de un look ideal para el 2021. Es una buena prenda para la lista de deseos de esta Navidad, este regalo o autorregalo le dará la luz que necesitaremos al nuevo año. Después de unos días sin demasiada alegría, podremos volver de nuevo a sentir que todo se está acabando, que las restricciones desaparecen y se recupera poco a poco la rutina anterior.

Este chándal debe ser la prenda estrella de las tardes fuera de casa. Nada de usarlo para estar en el sofá. Este 2021 será otra historia, no nos pondremos cómodas para no hacer nada, sino para recorrer de nuevo el mundo. Estos pantalones de Zara son una de las prendas estrella con el color Pantone de esta nueva temporada. Con una sudadera de color amarillo podemos tener todo el conjunto preparado para salir a dar una vuelta y no volver hasta pasadas unas semanas. Este nuevo año será el de los viajes que recuperen el tiempo perdido de tantos meses encerrados.

Una blusa amarilla de aires retro para un 2021 con el color de moda. Este amarillo suave a modo de nuevo amanecer no puede faltar en nuestro armario. Vamos a disfrutar de un estilo romántico, el amor volverá, los abrazos, los besos y las tardes con amigos eternas. Esta blusa es perfecta para combinarse con unos vaqueros o una falda de tuvo. Preparada para salir y disfrutar, enamorarse a través de los sentidos de nuevo y no dejar que una pantalla nos separe. En esta salida del sol en la que todo acabará siendo como era antes o mejor, nada mejor que prepararse con un look con volantes y un lazo realmente bonita.

Estas 5 prendas tienen los dos tonos de Pantone ha elegido para que formen parte de la tendencia común de este 2021. El amanecer y la luz de un nuevo día volverán a dejarnos sentir la felicidad más absoluta. Preparemos esta nueva etapa de nuestra vida de una forma muy especial con una serie de prendas de Zara con los dos tonos Pantone 2021 que nos ayudarán a tener un año plagado de éxitos y de buenas sensaciones. Dejar que todo fluya, utilizar los colores para atraer lo mejor que estará por llegar, es un buen propósito ahora que ya conocemos alguna de las tendencias de este 2021. Ha llegado el momento de planificar y preparar un cambio de ciclo que marcará la diferencia. Pantone marca el camino y Zara lo sigue con estas prendas que aportarán esperanza a nuestro armario y vida.