¿Eres bajita? Los vestidos de Zara, Sfera y Massimo Dutti que alargarán tus piernas

Si la naturaleza no te ha dado una gran altura, no pasa nada, hay siempre trucos como esas cuñas o los zapatos con mayor tacón del mercado. Y los vestidos de tus marcas favoritas que alargarán tus piernas.

Son de zara, Sfera y massimo dutti, y verás que hay variedad de ellos. Ahora que hay rebajas, ya puedes llevarte algunos de ellos y muéstrate más alta.

Los vestidos que alargarán tus piernas

Por un lado, tenemos el vestido de Zara midi en estampado floral. Tiene escote pico y tirantes finos. Además de los detalles de elásticos en espalda. es uno de los más bellos que verás en su web. Su precio es de 35,95 euros y las tallas van de la XS a la XL. Así que ya puedes escoger la tuya y entonces comprar algún complemento como sandalias y bolsos.

Por su parte, el modelo largo con tirantes estampado cuadros en color ocre está confeccionado en tejido 100% ramio, con tirantes ajustables, escote en forma de pico y forro interior en algodón. Te lo pones en los eventos, en fiestas y mucho más.

Está confeccionado en ramio 100% además del forro de algodón 100%. Para sus cuidados está seguir las instrucciones como lavar a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no usar secadora.

Está en oferta, por lo que si su precio costaba 99,95 euros, se rebajó a 59,99 euros, y finalmente lo tienes por 39,95 euros, con el descuento del 60 por ciento. Está en tallas que van de la 34 a la 42. Elige ya antes de que el descuento se acabe.

Finalmente, tenemos el vestido tipo kimono y estampado en diversos colores. es todo un hallazgo y elegante. Es el vestido estampado con manga larga y lazada cruzada en la cintura.

Combina con cantidad de complementos, es decir, bolsos y zapatos de Massimo dutti y mucho más sin salir de la misma web. Su precio es de 49,99 euros, y las tallas van de la S a la L. Tienes toda la información de envío, devoluciones y otros en la web. Es el vestido que puedes llevar en diferentes temporadas porque tras el verano vendrán tiempos algo más fríos y este vestido de manga larga es uno de los bonitos que podemos tener ahora. Adelántate a la nueva temporada antes de que vuelen las prendas y no estén ya disponibles.

Ya puedes ir a buscar tales productos y ser la reina de la fiesta en diferentes temporadas.