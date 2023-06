Fichados los 10 vestidos cortos de las rebajas de Sfera para ir fresquita en plena ola de calor

Son una de las tendencias de esta temporada verano 2023, y por eso estos 10 vestidos cortos de rebaja en Sfera te encantarán. Descubre varias de las atractivas opciones por las que puedes optar durante estas semanas, aprovechando sus descuentos.

Son de diversos estilos y colores. tanto estampados como de un solo color y de esta forma marcas tendencia.

10 vestidos cortos de rebaja en Sfera

Vestido corto ajustado

Como hay rebajas, verás este vestido que tiene un coste de 19,99 euros cuando antes tenía un precio de 39,99 euros. y es que nada mejor que para los días cálidos que una tela que se ajuste al cuerpo y evidencie esas curvas en las que has trabajado duramente.

Este vestido corto ajustado de manga larga y escote cuadrado tiene detalles interesantes, como un práctico cierre con cremallera.

Vestido corto con flecos

Los flecos están de moda otra vez, y este vestido corto con tirantes es perfecto si no quieres ser la única que no los luce. Combinado este estilo especial con su tono morado, es una prenda de esas que no van a dejar a nadie indiferente cuando te vean. Lo compras por 19,99 euros es decir a mitad de precio cuando costaba 39,99 euros.

Mini flores

En rebajas, este vestido tiene un precio de 19,99 euros cuando antes era de 35,99 euros. Destaca con este modelo de flores con cuello pico y fruncido delantero, que está disponible en un color turquesa poco común.

Mini con lazo

Los lazos son uno de nuestros accesorios favoritos. Este vestido palabra de honor con aplique de maxi lazo y cierre lateral de cremallera podría ser una gran elección. Combinado en tonos rojo y rosa, serás el alma de la fiesta. El precio con la rebaja es de 39,99 euros cuando antes era de 49,99 euros.

Vestido mini con cuello

Te llevarás esta pieza por 19,99 euros cuando antes costaba 35,99 euros. Corto y vaporoso, con cuello subido y cinta en cintura y también cierre de trasero con abertura y botón, no dudes en escogerlo. Incluyendo una amplia gama de colores rosados, posee un aspecto retro o vintage que se aleja de las prendas más clásicas.

Vestido rosa vaporoso

Tenemos otro fichaje, es el vestido corto de vuelo con cuello caja y cierre trasero de cremallera. En dos colores, blanco y rosa. Costaba 39,99 euros y ahora lo tienes por 29,99 euros.

Corto y calado

El blanco corto y calado es mágico. Engloba todo lo que debes tener para ir de fiesta. Con el descuento se queda en 19,99 euros.

Vestido verde

No te pierdas este modelo mini de color. Es corto y con cuello caja y manga sisa. Realmente sienta como un guante. Te lo llevas rebajado.

Estampado de moda

También tienes el vestido corto con estampado floral y mangas abullonadas. Con detalle de escote en la espalda y cierre de cremallera oculta. Por 39,99 euros con descuento.

Muy blanco

Finalmente destacamos el vestido corto de vuelo con delantero cruzado. Cinturón a tono y volante en bajo. Su referencia es 56240003717 y su precio 29,99 euros.