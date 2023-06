Sfera lo describe como «un top romántico»: así es la locura que arrasa este verano

Si has echado un vistazo al catálogo de las principales firmas de moda para dar con una prenda diferente de cara a este verano, probablemente habrás notado que casi todas las propuestas se parecen. Pocas logran distinguirse, y este top romántico, de Sfera, es una de las que lo consiguen. ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué lo hace tan distinto de otros tops que puedes comprar hoy?

Antes que nada, destaca por una serie de detalles que no son tan comunes y que a muchas les recordarán a un estilo retro/vintage. Hablamos de la manga larga con accesorios de guipur y el acabado de volante en puños y cuello, o ese cierre trasero de botón. Como resultado de eso, tenemos un top exclusivo de dicha marca que nada tiene que ver con lo que están ofreciendo otras.

Sfera presenta un top romántico

Sobresale entre la multitud

Lo mejor de este top es que no dejarás a nadie indiferente. No importa cuántos asistentes haya al evento, sobresaldrás entre ellos. Con su tono blanco impoluto y la combinación de un corte antiguo con telas modernas, ésta es una prenda que atrae las miradas.

A la hora de comprarla, tienes que seleccionar una de las tres tallas que se encuentran disponibles. Van desde la S hasta la L. Considerando que es un top que debe usarse algo suelto, pero no demasiado, te recomendamos mirar la medida de cada una.

Materiales de primera calidad

Sfera elabora este producto con 100% viscosa de primera calidad, lo que lo convierte en cada vez más agradable al tacto y le da una caída elegante. Independientemente de las curvas de tu cuerpo, sentirás cómo la suavidad de la tela te abraza mientras compartes momentos.

Y eso también permite que puedas lavarla a máquina, a un máximo de 30° C, y que puedas plancharla a un máximo de 110° C. Mientras tanto, para que dure más y resista mejor el paso del tiempo, aconsejan no aplicar lejía ni blanqueador a la hora de lavarlo.

¡Aprovecha las rebajas!

El coste del top era de 29,99 euros, pero Sfera lo tiene en oferta con un descuento de 10 euros así que queda en sólo 19,99 euros. Una promoción que no deberías desaprovechar bajo ningún concepto, porque no hay muchos artículos con un espíritu tan marcado.

Por otro lado, la recogida en las tiendas de la firma es completamente gratuita. Si lo pides a domicilio, debes pagar 3,95 euros.