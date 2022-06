Del vestido de la Reina Letizia a las alpargatas de Jill Biden: La moda española en la Cumbre de la OTAN

Los actos relacionados con la Cumbre de la OTAN en Madrid están acaparando gran atención internacional. Mientras que el Rey se ha reunido con algunos de los mandatarios y mandatarias que participan en este encuentro, doña Letizia ha sido la encargada de ejercer de anfitriona y ha estado muy pendiente de los acompañantes de las autoridades de la Cumbre. Este mismo lunes, la Reina recibía a Jill Biden, con la que ha participado en una serie de visitas, pero hoy se ha trasladado hasta La Granja de San Ildefonso, donde ha hecho de Cicerone antes de participar en un almuerzo en el Museo Reina Sofía.

Una jornada en la que, como cabría esperar, los looks de las primeras damas y de la Reina han sido objeto de análisis. Doña Letizia ha apostado por un look nuevo, de la firma Laura Bernal. Se trata de un vestido confeccionado en brocado de algodón en un tono pastel con topos en devoré, con escote cruzado y cinturón ancho a juego. Su precio es de 223 euros. Una opción ideal para la ocasión que la Reina ha combinado con unas alpargatas de cintas en color beis.

Este digital se ha puesto en contacto con la marca para conocer de primera mano cómo han vivido el hecho de que la Reina apueste por ellos. “Estamos súper felices, emocionados y muy agradecidos de que haya elegido un vestido nuestro, que somos una marca familiar”, comentan. Desde la firma se sienten especialmente emocionados porque la Reina haya lucido un modelo de Laura Bernal en un momento tan significativo, en el contexto de la Cumbre de la OTAN: “Que apueste por un producto fabricado en España es un gran gesto hacia la moda española, un detalle tanto a la marca como a la industria en general”, recalca Ester Cerdán, cofundadora de la firma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Bernal (@modalaurabernal)

No tienen constancia de cómo llegó el vestido a manos de la Reina, ni de si tiene alguna prenda más en su vestidor. “Ha sido una sorpresa, no teníamos ni idea, nos hemos enterado casi al tiempo que el resto”, explican. A pesar de que se espera que esto tenga una importante repercusión en el interés por la marca, desde Laura Bernal nos comentan que todavía no les ha dado tiempo a analizar la situación en frío y ver el efecto que todo esto está teniendo.

Sobre el modelo que ha escogido doña Letizia, Ester considera que resulta muy apropiado: “Creo que es una elección maravillosa y a nivel de protocolo además es perfecto, porque aúna la tradición española con la tendencia”, ha comentado. “Ha hecho un guiño muy bonito a esta idea, es un vestido elegante y atemporal”. Desde Laura Bernal además, han decidido que este modelo va a recibir el nombre de ‘Letizia’ en homenaje a la Reina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Bernal (@modalaurabernal)

La Reina Letizia no es el único rostro conocido que ha apostado por Laura Bernal. La marca también ha conquistado a figuras como Lara Álvarez, Concha Velasco, Patricia Pardo o Anne Igartiburu.

Las alpargatas de Jill Biden

No ha sido doña Letizia la única que ha acaparado la atención por su elección de estilo. Jill Biden, muy elegante con un vestido de flores de Oscar de la Renta, se ha calzado también unas alpargatas con leve cuña. Un modelo que, curiosamente, ha sido un regalo de la esposa de Pedro Sánchez, que se reunió con ella poco después de que lo hiciera la Reina Letizia.

Look también ha podido hablar con los responsables de la firma de calzado, Alhamas, que nos han contado cómo están viviendo este especial guiño por parte de la Primera Dama. “Nosotros tuvimos a través del Gobierno de La Rioja un detalle con Begoña y le gustaron tanto que decidió hacer un regalo y así han llegado a la mujer de Biden”, comentan desde la marca, que tienen constancia de que la esposa del presidente Sánchez se las ha regalado a más personas, pero no saben a quién. El modelo que ha lucido la esposa del Presidente es el ‘Marga’ con cómoda cuña baja y pulsera al tobillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A L H A M A S (@alhamas_____)

Las alpargatas de Alhamas son de diseño español, cosidas a mano y resultan muy cómodas. Son muchos los modelos que ofrece esta firma, que se adaptan a cualquier preferencia. Alhamas nace en un pueblecito de La Rioja, Cervera Del Río Alhama, con el objetivo de recuperar tradiciones artesanales ensalzando la femineidad y valorando la vida rural.

El cosido a mano es el toque más característico de las Alhamas, y el proceso conserva al 100 % su esencia. Las 100 puntadas que forman las alpargatas siguen ayudándose de los mismos útiles que usaban las generaciones anteriores: la aguja y la zapatilla. Las Alhamas son alpargatas respetuosas