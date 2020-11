No cabe la menor duda de que estos dos últimos días han sido de infarto para el pueblo estadounidense. Joe Biden llega a la Casa Blanca de la mano de la Primera Dama, su mujer Jill. Y a su vez también se coloca en el foco mediático Kamala Harris, la primera mujer en lograr el segundo cargo más importante del país, el de vicepresidenta. En su primer acto con este rol, optó por un impoluto traje blanco compuesto de dos piezas: blazer y pantalón de línea diplomática.

Combinó el diseño que estaba bajo la firma de Carolina Herrera con una blusa satinada en color champán. Una prenda que esconde un gran significado detrás, pues tiene una lectura feminista. Se trata de la lazada que se denomina Pussy bow que tiene en la parte delantera en la zona del cuello que simboliza el empoderamiento femenino. Gesto acorde con el discurso que dio: «Puede que sea la primera mujer en el puesto, pero no voy a ser la última, porque todas las niñas que me estén viendo esta noche verán que este país está lleno de oportunidades», expresó llena de felicidad tras romper el techo de cristal.

Sin embargo, no es la primer vez que se deja ver con este estilo, pues los trajes no pueden faltar en su vestidor. En el debate del pasado 7 de octubre donde asistió para pronunciar un discurso, apostó por un dos piezas, pero aquella vez en color negro. Un básico que no falla.

Y no solo cuando viste más formal opta por las blazer, también se adapta a los nuevos tiempos y demuestra que hace suyas las tendencias en el día a día. De esta manera, esta pieza la combina con pantalones de otro tejido para romper con la monotonía del conjunto.

Ver esta publicación en Instagram There is no time to let up. Let’s do this Texas! Una publicación compartida de Kamala Harris (@kamalaharris) el 30 Oct, 2020 a las 1:04 PDT

En cuanto al calzado, para los días más ‘arreglados’ se decanta los clásicos stilettos que tanto adora tanto Melania Trump como otras mujeres de la realeza como la reina Letizia o Máxima de Holanda, entre otras. Incluso celebrities de la talla de Heidi Klum o Sarah Jessica Parker tienen algún que otro par en su zapatero. Bien, Kamala Harris también sabe que lo que se lleva son las sneakers y no ha dudado en mostrar su ‘obsesión’ por un modelo en concreto. Se trata de las Converse, las clásicas, en color blanco, las cuales luce cada vez que tiene la oportunidad.