Este es el estilo de Jill Biden la futura primera dama, maestra y abuela

Jill Biden será la primera abuela en convertirse en primera dama. A punto de cumplir 70 años, junto a su marido de 78 años, edades en la que deberían estar jubilados, se pondrán al frente de un país. Jill ya ha dicho que quiere seguir ejerciendo de maestra, algo que lleva haciendo décadas, según su biografía. Los estadounidenses los han elegido por lo que deberán someterse a largas horas de trabajo y de viajes en representación de su país. Jill ejercerá también de abuela, la Casa Blanca, tendrá por primera vez, nietos, en lugar de hijos que podrán disfrutar de las comodidades de este lugar.

Jill Biden la primera abuela que llega a ser primera dama

Joe Biden se presentó a presidente, en una última oportunidad, a sus 78 años, no habrá reelección, tendrá 82 años, si termina el mandato, optar a ser reelegido, significaría que Estados Unidos tendría un presidente de 86 años. La edad en este caso parece que no les ha importado, ni él, ni a su esposa Jill. Ella será automáticamente la primera dama del país, contará con agenda propia y una serie de actos que deberá seguir. Por primera vez, habrá una abuela en la Casa Blanca y no una madre.

Jill Biden es una maestra entregada que se casó con Joe Biden en los años 70. Ambos eran jóvenes y habían tenido mala suerte en el amor. Jill se separó de su primer marido y Joe era un viudo con dos hijos. Juntos rehicieron su vida y se dedicaron a sus respectivos trabajos. Jill como maestra y Joe hizo carrera como político. Décadas después han llegado a ocupar una casa que solo pensaban que verían en foto, la Casa Blanca.

La maestra Jill Biden será la encargada de representar a su país. Con 70 años ya ha dicho que no piensa jubilarse. Su estilo a la hora de vestir es el de una mujer que, apuesta por la comodidad, se parece un poco a Camila Parker Bowles, son casi de la misma edad. Es una gran amante de los trajes chaqueta y de los vestidos, pero nada tiene que ver con la primera dama saliente Melania Trump.

La señora Biden nunca ha optado por la alta costura o al menos, no es tan seguidora de las marcas como Melania. Trump era un empresario que desde Nueva York ofreció todos los caprichos posibles a su esposa. Nada que ver con un Biden que vivía separado de su esposa la mayor parte del tiempo. Tampoco tiene la preparación de Michelle Obama, una mujer que aconsejó a su marido y fue parte de su éxito, abogada de éxito y gran ejemplo a seguir.

Jill es la abuela del país. Quizás sea de las primeras en cocinarles galletas a sus nietos o decida hacerse con una sala de manualidades en la que practicar sus habilidades. Ella hará historia en unos meses, cuando el 20 de enero, su marido Joe sea proclamado presidente, hasta entonces, su estilo puede verse modificado. Todas las miradas se dirigirán hacia ellos en esta importante ceremonia.