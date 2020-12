Comienza la cuenta atrás para uno de los momentos más esperados del año, especialmente para los fans de Cristina Pedroche. Por séptimo año consecutivo, la colaboradora de El Hormiguero volverá a la Puerta del Sol para dar la bienvenida al Año Nuevo por todo lo alto, aunque en esta ocasión la velada estará marcada por las restricciones derivadas de la situación sanitaria que se vive en todo el mundo. Y muy especialmente en Madrid. No habrá nadie bajo el histórico reloj que dará las campanadas, y además la presentadora tendrá una dura competidora. Ana Obregón regresa a la televisión en su año más duro, y la expectación por verla es máxima. Similar a la que despierta, cada 31 de diciembre ‘la Pedroche’.

Y una vez más, Cristina calentaba motores de cara a su gran día con un video en sus redes sociales publicado hace algo más de una semana en el que compartía con sus tres millones de seguidores su incertidumbre y el miedo que siente ante estas Campanadas tan atípicas marcadas por la pandemia. El clip comienza con el sonido de las campanadas mientras una voz en off dice: «¡Qué horror!», «Estás sola», «Estás horrible». «Desde que oí la noticia todo ha cambiado. Tengo miedo», se la escucha decir mientras se oye de fondo: «Este año no se permitirá festejar las Campanadas en la Puerta del Sol ni en vías públicas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Junto al video, la presentadora e influencer escribe: «Mucho miedo. Incertidumbre. Inseguridad. Nervios. Esto es lo que siento a 5 días de las Campanadas. Porque este año será la primera vez en la historia que no habrá NADIE en la Puerta del Sol. Vosotros me entendéis, ¿no?».

La expectación sobre el look ideado por Josie, su estilista de confianza, sigue en el aire, aunque ella ha ido dando alguna pista. «Si engordo no pasa nada porque no es ajustado», comentó en ‘El Hormiguero’ hace unos días. «Lo que quiero dar este año a la gente es brillo, luz, esperanza. Es un año muy complicado». Lo cierto es que, como muy bien dijo, «para bien o para mal a todo el mundo le genera algo».

El año pasado parecía que iba a ser el último, pero la realidad supera la ficción, y unas Campanadas sin Cristina Pedroche no son unas Campanadas. Su vestido sigue siendo su mejor gancho para atrapar a la audiencia. Y el año pasado se superó. «Empoderada» y con un guiño a la mitología, la comunicadora apareció con un impresionante vestido negro formado por una ‘armadura’ dorada del escultor Jacinto de Manuel que no dejó indiferente a nadie, como era de esperar.

La realidad es que, año tras año, la colaboradora se ha ido superando, sumando riesgo y atrevimiento a su puesta en escena. Tanto es así que debutó en La Sexta con un ‘discreto’ diseño negro con encajes y transparencias firmado por Charo Ruiz , en las Campanadas 2019, dejó boquiabiertos a los telespectadores con un bikini de flores de la firma catalana Tot-hom , y el año pasado sorprendió dando la bienvenida al 2020 con una escultura dorada de Jacinto de Manuel de inspiración mitológica. Ella misma contaba, días antes, que su look no tendría nada que ver con el de anteriores ocasiones y, además, le haría sentir “como Beyoncé, Lady Gaga, Ariadna Grande y Rosalía”. Antes de despedir este nefasto 2020, repasados todos los looks de la reina de las Campanadas. ¡No te pierdas la galería!.