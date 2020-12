Quedan 5 días para despedir uno de los años más difíciles para todos. Cristina Pedroche, por sétpima vez consecutiva se ha convertido en la presentadora de las Campanadas de Antena 3. Sus looks se han convertido en todo un reclamo para despedir la noche del 31 de diciembre. Toda una tradición. Sin embargo, Cristina Pedroche tiene que hacer frente cada 1 de enero a los numerosos comentarios, unos positivos otros no lo son tanto. La mujer de Dabiz Muñoz, aseguró hace unos días en ‘El hormiguero 2.0’ que esa noche no lee nada sobre ella, pues se dedica a disfrutar del momento. Es a partir del primer día del siguiente año cuando comienza a ponerse al día de las críticas de su outfit, ya que tarde o temprano le preguntarán sobre él.

Esta misma tarde, Pedroche ha compartido con su cerca de tres millones de seguidores un vídeo en el que aparece haciendo una previa a las Campanadas. Una tradición que repite año tras año y que genera más revuelo, ya que la incertidumbre sobre que look llevará es algo que no se puede evitar.

El clip comienza con el toque de las campanadas desde la Puerta del Sol mientras se escucha en voz en off: «Qué horror!», «Estás sola», «Estás horrible», «Eres patética», son algunas de las voces que se pueden escuchar en el tráiler. Seguramente, palabras que la colaboradora ha tenido que leer y escuchar en algún momento después de estos siete años presentando las Campanadas. Sin embargo, Pedroche siempre ha tomado las riendas de su vida y ha evitado que estos comentarios le afecten.

«Desde que oí la noticia todo ha cambiado. Tengo miedo», se escucha decir a Cristina mientras se oye de fondo: «Este año no se permitirá festejar las Campanadas en la Puerta del Sol ni en vías públicas». En el título del vídeo que tiene cerca de medio millón de reproducciones en tan solo unas horas se puede leer el siguiente texto: «Mucho miedo. Incertidumbre. Inseguridad. Nervios. Esto es lo que siento a 5 días de las Campanadas.

Porque este año será la primera vez en la historia que no habrá NADIE en la Puerta del Sol. Vosotros me entendéis, ¿no?».



Es un año atípico, y por primera vez en la historia, nadie podrá acercarse a al mítico enclave madrileño para poder despedir un año de lo más difícil. Una pandemia, un confinamiento total domiciliario que duró tres meses, restricciones, limitaciones para festejar la Navidad… Si hay algo claro es que este año es diferente y que nadie lo olvidará…

Esta misma semana, Cristina Pedroche acudía al ‘Hormiguero 2.0’ para promocionar las Campandas 2020, y como era de esperar, Pablo Motos le preguntó sobre su vestido o el traje que llevará en una de las noches más especiales del año. La televisiva, que no quiso dar muchos detalles dijo que no es nada «ajustado». «Es todo lo contrario a este, muy cómodo y amplio», llegó a decir con cierto misterio, ya que asistió al programa enfundada en un elegante mono de lentejuelas doradas.

«Si estoy los ocho días que quedan comiendo lo que quiera cabré dentro de él sin problema, por eso estoy tan relajada. Lo que quiero dar este año es brillo a la gente y luz», añadió nostálgica por la situación que se esta viviendo como consecuencia de la Covid-19. Quedan apenas cinco días, y Cristina Pedroche no ha dado más pistas… Tic Tac…