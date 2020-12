Cuenta atrás para que Cristina Pedroche desvele uno de los secretos mejor guardados cada año: su vestido de Nochevieja. Restan 15 días para que la presentadora vuelva a deslumbrar con su diseño, pero mientras tanto vamos abriendo boca con un aperitivo. La madrileña ha presentado este martes la gala de las Campanadas junto a su compañero, Alberto Chicote, y y lo ha hecho con un look que nos ha encantado: un traje chaqueta tipo blazer, cruzada y con aire pijamero, confeccionado en satén y con un precioso color dorado, muy propio de estas fechas.

La colaboradora estaba radiante con este ‘outfit’ que estilizaba su silueta. Se nota que Pedroche aboga por un estilo de vida ‘healthy’, con el ejercicio diario y la alimentación equilibrada como pilares. Pese a lo complicado de este año por motivos obvios, Cristina ha querido transmitir toda la ilusión que tiene por convertirse un año más en la encargada de despedir el año en Atresmedia: «Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada este año. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo. Llevar un poquito de ilusión y que todos recibamos al año nuevo con una sonrisa. Ese sería mi éxito», ha explicado.

Respecto al look definitivo que lucirá el próximo 31 de diciembre, Cristina Pedroche no ha querido desvelar más de la cuenta, más allá de que será el estilista Josie el encargado de confeccionarlo, una vez más. Lleva varios años renovando confianza en el reciente concursante de ‘Masterchef Celebrity 5’ y cada año demuestra que su apuesta es todo un éxito. Lo cierto es que si nos atenemos a su vestido de 2020, el listón está bastante alto.

De lo que ya es perfectamente conocedora Cristina Pedroche es de que este año tendrá una dura competencia. La vuelta de Ana Obregón a TVE para dar las Campanadas hará más difícil la elección de cadena a la audiencia y ella lo sabe: «Cada año, todas las cadenas ponen su mejor apuesta. Me encantan las dos y, si a Ana le ha venido bien y eso significa que va a estar feliz en ese momento, yo me alegro muchísimo por ella (…) Yo termino la noche y no miro qué han dicho o qué se han puesto», ha explicado Pedroche.

Revés de fin de año para Cristina Pedroche

En plena recta final para su cita más importante del año, la de Vallecas ha tenido que lamentar una triste noticia: el cierre de ‘StreetXO London’, uno de los restaurantes estrellas de Dabiz Muñoz. El matrimonio ha decidido iniciar un proceso voluntario de insolvencia y liquidación del restaurante.

Esta inesperada noticia llega tan solo unas semanas después de que el marido de Cristina Pedroche contase a sus seguidores que estaban ideando nuevos platos para deleitar a sus comensales de Londres, algo que finalmente no ha podido ser y que deja sin trabajo a las casi 70 personas que tenían empleadas en StreetXO.

De manera contrapuesta, el lado bueno de la balanza es que el cierre del local londinense ha coincidido con la creación y meteórico ascenso de ‘Goxo’. Un proyecto de Pedroche y David en el que apostaban por lanzar su comida a domicilio. La idea empezó a llevarse a cabo solo en Madrid y en barrios cercanos a sus cocinas, pero el éxito ha sido tal que en apenas unos meses Goxo ya ha aterrizado en Barcelona, cuenta con cocinas propias en la capital y, además, ha abierto un ‘food truck’ en Madrid.