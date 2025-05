Corbata y transparencias: Isabel Ordaz y Aitana Sánchez-Gijón rompen moldes en los Talía

La noche de este lunes, 12 de mayo, se ha vestido de gala para recibir la tercera edición de los premios Talía, una ceremonia que se ha consolidado como el gran escaparate del talento escénico español. Antes de que se entregaran los 31 galardones de la noche en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, todas las miradas se han posado sobre la esperada alfombra roja, donde actores, actrices, directores, dramaturgos y figuras destacadas del teatro y la danza han desfilado con elegancia y reivindicación a partes iguales.

Con una retransmisión en directo a través de RTVE Play, la llegada de los nominados y presentadores ha sido seguida de cerca por el público. La presentadora de la gala, Cayetana Guillén Cuervo, también presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, ha sido una de las más aclamadas al llegar con un look que conjuga clasicismo con un toque vanguardista. La actriz ha escogido un vestido negro de escote palabra de honor y ajustado al cuerpo con un cinturón de hebilla que precede a una voluminosa falda de lunares transparentes. Guillén Cuervo ha abierto la alfombra roja con un mensaje claro: «Hoy celebramos el talento, pero también la resistencia de nuestras artes escénicas».

Cayetana Guillén Cuervo en los premios Talía 2025. (Foto: Gtres)

Igualmente elegante ha posado ante los medios de comunicación congregados en el lugar Elena Rivera, con un vestido semitransparente de flecos metalizados, una elección que combinó sensualidad, tendencia y originalidad. El diseño deja entrever de forma deliberada su ropa interior, siguiendo una línea estética muy presente en las pasarelas internacionales: el efecto naked dress. Con un peinado pulido y maquillaje natural, Rivera ha logrado equilibrar el atrevimiento del look con una elegancia serena que no ha pasado desapercibida. Ha sido, sin duda, una de las apuestas más valientes de la noche.

Marina Monzón ha sido otra de las invitadas que se ha alineado con las tendencias más actuales al lucir un sofisticado vestido lencero en satén azul marino. El diseño destaca por su delicado drapeado que realza su silueta con elegancia, mientras que una sugerente abertura lateral en la falda aporta un toque de sensualidad muy medido. El equilibrio entre el minimalismo del corte y la intensidad del color han convertido su look en uno de los más refinados y modernos de la alfombra roja.

Marina Monzón en los premios Talía 2025. (Foto: Gtres)

Fiel a su estilo impecable, Mina El Hammani ha vuelto a posicionarse entre las mejor vestidas de la noche con una apuesta delicada y moderna. La intérprete de Élite ha escodigo un vestido satinado en color mantequilla, uno de los tonos tendencia de la temporada, que resalta su piel y aporta frescura al conjunto. El diseño, con una parte superior tipo capa y marcadas hombreras, mezcla a la perfección la suavidad del tejido con una silueta estructurada. El resultado es un look etéreo pero poderoso, sofisticado sin esfuerzo, que reafirma su estatus como referente de estilo.

Por su parte, Toni Acosta ha traído consigo la dosis perfecta de energía y carácter a la alfombra roja con un imponente vestido rojo que destaca por su diseño estructurado y detalles llamativos. El escote halter, decorado con delicada pedrería y sugerentes cut-outs en el pecho, enmarca elegantemente la silueta mientras añade un punto de audacia. La falda, con una abertura frontal que deja ver la pierna y una cola larga que se desliza con cada paso, aporta dramatismo escénico al conjunto. La actriz ha completado el look con unas sandalias a juego y un peinado pulido, reafirmando su apuesta por el glamour sofisticado con un giro contemporáneo.

Toni Acosta en los premios Talía 2025. (Foto: Gtres)

Isabel Ordaz, la icónica actriz de Aquí no hay quien viva, ha deslumbrado en el photocall con uno de los looks más sofisticados y vanguardistas de la noche. Ha optado por un estilismo con una clara estética de traje, pero con un giro moderno y juvenil al añadir una corbata, un detalle que refleja la tendencia más popular entre la Generación Z. Su elección no sólo destaca por su elegancia atemporal, sino también por la frescura y originalidad que aporta a la alfombra roja, fusionando lo clásico con un toque contemporáneo que la convirtió en una de las más comentadas.

Uno de los momentos más comentados de la alfombra roja lo ha protagonizado Aitana Sánchez-Gijón, cuya aparición era de las más esperadas de la noche. La actriz ha sorprendido con un vestido negro semitransparente de Chanel, adornado con sutiles detalles dorados en las mangas y la falda. Conocida por su elegancia clásica, Aitana ha roto esta vez con lo previsible al apostar por una estética más arriesgada al dejar visible su ropa interior, desafiando el protocolo habitual con un gesto de moda consciente y seguro, que no pasó desapercibido entre los flashes y los comentarios.

Aitana Sánchez-Gijón en los premios Talía 2025. (Foto: Gtres)

En clave masculina y entre los rostros más esperados, destaca la presencia de Antonio Banderas, que ha recibido el Premio Talía de Honor por su trayectoria y su compromiso con el teatro a través del proyecto del Teatro del Soho CaixaBank. Su llegada ha sido una de las más celebradas, y su elegancia sobria -traje negro, sin estridencias- es fiel reflejo del respeto que despierta en la profesión y gusto por la moda.