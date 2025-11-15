Date prisa: la camiseta de Zara inspirada en la película ‘Chicas malas’ tiene las horas contadas

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma española ha lanzado una camiseta que parece salida directamente del armario de Regina George y las redes ya la han convertido en objeto de deseo. De algodón, en un rosa vibrante y con el mítico lema “On Wednesdays we wear pink”, esta prenda es mucho más que una simple camiseta: es una cápsula de nostalgia, humor y cultura pop.

La frase, que en español significa “Los miércoles vestimos de rosa”, pertenece a una de las escenas más memorables de Chicas malas (Mean Girls), la película de 2004 escrita por Tina Fey y protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried.

Rachel McAdams, Lacey Chabert & Amanda Seyfried. (Foto: Filmaffinity) En España, la película llegó a los cines en pleno auge de la comedia adolescente norteamericana y pronto se convirtió en un clásico de culto. Sus frases (no puedes sentarte con nosotras) y (eso es tan guay) se viralizaron mucho antes de que existiera TikTok, y su estética de los 2000, marcada por minifaldas, camisetas con eslóganes y tonos pastel, sigue inspirando a la moda actual. En ella, el grupo de adolescentes más popular del instituto impone sus propias reglas, y una de las más recordadas es precisamente esa: los miércoles, todas deben vestir de rosa. Lo que comenzó como una broma dentro de la trama se convirtió en un mantra para toda una generación. De corte relajado y manga larga, tiene el equilibrio justo entre lo cool y lo irónico. En la parte frontal se lee la célebre frase en letras fucsias, y en la espalda, la imagen del grupo de las “plásticas” junto al texto “Watch your back”. Todo en ella grita Y2K, desde el color hasta la tipografía, y cuesta 19,95 euros.

¿Cómo llevarla sin caer en el disfraz?

Muy fácil: con unos vaqueros anchos de tiro bajo, zapatillas blancas y una chaqueta bomber para un aire más urbano; o con una minifalda vaquera y botas altas si buscas un guiño directo a los 2000. También puedes combinarla con pantalones sastre o una falda midi satinada para darle un giro más sofisticado y equilibrar el tono juvenil con una silueta actual.

Así es la camiseta de Zara por detrás.

Así que sí: si alguna vez soñaste con pertenecer al grupo más icónico del North Shore High, esta es tu oportunidad. Pero hazlo rápido -porque, como bien advierte su propio lema- los miércoles vestimos de rosa, y esta camiseta tiene las horas contadas.

La escena que aparece en la camiseta de Zara

La escena transcurre en el centro comercial, una de las más icónicas del film. En ella, las protagonistas aparecen vestidas de rosa cumpliendo su famosa regla: “On Wednesdays we wear pink” (“Los miércoles vestimos de rosa”).

La escena que aparece en la camiseta de Zara. (Foto: Filmaffinity)

De izquierda a derecha, Lindsay Lohan interpreta a Cady Heron, la recién llegada al instituto; Amanda Seyfried es Karen Smith, la ingenua del grupo; Lacey Chabert da vida a Gretchen Wieners, la amiga leal y algo insegura; y Rachel McAdams encarna a Regina George, la líder indiscutible de las «Plásticas».

Esa imagen, hoy convertida en un símbolo de la moda de los 2000, resume todo el espíritu de la película: polos ajustados, minifaldas de cuadros, bolsos al hombro y una seguridad teñida de rosa que marcó a toda una generación.