Date prisa: la camiseta de Zara inspirada en la película ‘Chicas malas’ tiene las horas contadas
Su color es un rosa intenso, muy en clave Y2K, que actúa como guiño directo al universo visual de la película
Precio: 19,95 €, un valor bastante accesible para una prenda de edición con referencia a un icono pop
Zara lo ha vuelto a hacer. La firma española ha lanzado una camiseta que parece salida directamente del armario de Regina George y las redes ya la han convertido en objeto de deseo. De algodón, en un rosa vibrante y con el mítico lema “On Wednesdays we wear pink”, esta prenda es mucho más que una simple camiseta: es una cápsula de nostalgia, humor y cultura pop.
La frase, que en español significa “Los miércoles vestimos de rosa”, pertenece a una de las escenas más memorables de Chicas malas (Mean Girls), la película de 2004 escrita por Tina Fey y protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried.
Rachel McAdams, Lacey Chabert & Amanda Seyfried. (Foto: Filmaffinity)
¿Cómo llevarla sin caer en el disfraz?
Muy fácil: con unos vaqueros anchos de tiro bajo, zapatillas blancas y una chaqueta bomber para un aire más urbano; o con una minifalda vaquera y botas altas si buscas un guiño directo a los 2000. También puedes combinarla con pantalones sastre o una falda midi satinada para darle un giro más sofisticado y equilibrar el tono juvenil con una silueta actual.
Así es la camiseta de Zara por detrás.
Así que sí: si alguna vez soñaste con pertenecer al grupo más icónico del North Shore High, esta es tu oportunidad. Pero hazlo rápido -porque, como bien advierte su propio lema- los miércoles vestimos de rosa, y esta camiseta tiene las horas contadas.
La escena que aparece en la camiseta de Zara
La escena transcurre en el centro comercial, una de las más icónicas del film. En ella, las protagonistas aparecen vestidas de rosa cumpliendo su famosa regla: “On Wednesdays we wear pink” (“Los miércoles vestimos de rosa”).
La escena que aparece en la camiseta de Zara. (Foto: Filmaffinity)
De izquierda a derecha, Lindsay Lohan interpreta a Cady Heron, la recién llegada al instituto; Amanda Seyfried es Karen Smith, la ingenua del grupo; Lacey Chabert da vida a Gretchen Wieners, la amiga leal y algo insegura; y Rachel McAdams encarna a Regina George, la líder indiscutible de las «Plásticas».
Esa imagen, hoy convertida en un símbolo de la moda de los 2000, resume todo el espíritu de la película: polos ajustados, minifaldas de cuadros, bolsos al hombro y una seguridad teñida de rosa que marcó a toda una generación.