¡Alerta Zara! Reponen la falda midi satinada que se agota en minutos

Si lo que quieres es ir siempre elegante y sofisticada, no te puedes perder la falda mini satinada de Zara. Ahora la reponen, siendo una buena noticia, pero hay más porque está de rebajas. De manera que la tienes ya en la web de Zara y de paso pagas menos por ella. Claro que hay vestidos, shorts, zapatillas y otras faldas en oferta, gracias al periodo de rebajas que vive Inditex. Hay que aclarar que tales ofertas no están en todas las prendas si no en algunas escogidas. Y tienes suerte porque la falda que esperabas está ahora de rebajas y no te la puedes perder, especialmente antes de que se agote.

Te damos a conocer algunas de las señas de esta prenda, en color marrón, algo entallada de cintura y con aquella elegancia total que permite que vayas a todos lados con ella y siempre quedas estupendamente. Es una falda midi confeccionada en tejido satinado, que presenta tiro alto con cremallera oculta en costura además tiene bajo con abertura en espalda. Debes mirar bien los materiales en la que se confecciona y sus tallas , que deberás escoger antes de que la prenda vuele. Además de las posibles combinaciones que tienes para lucirla mejor: sandalias, bolsos, tops, blusas, camisetas y otros.

La falda midi satinada de Zara

Está confeccionada en materiales de alta calidad, sostenibles y certificados. En este caso, destaca en exterior, su material en 100% poliéster y contiene al menos 50% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados de la falda midi satinada que se agota por momentos

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Para mantener bien esta falda, lo ideal es hacer caso a las etiquetas y a la vez a los que aconsejan desde la marca.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Consejos generales para mantener la ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Para reducir el desgaste de las prendas en el proceso de lavado puedes darles la vuelta, así ayudarás a mantener los colores y a proteger los tejidos manteniendo la calidad original de la prenda.

Completa tu look con la falda midi satinada

Fields at nightfall 30 ml de precio 7,95 euros, luego se bajó a 5,99 euros y en este momento, gracias al descuento del -49%, lo tienes a un precio de 3,99 euros.

Laca de uñas perfeccionadora de precio 6,95 euros.

Sandalia minimal tiras en color marrón. Debes buscar tu talla: 25,95 euros.

Camisa básica satinada en 6 colores diferentes. Su precio es de 19,95 euros.

Top halter lazos en rosa y precio de 22,95 euros.

Body encaje ideal para esta falda en color marrón. Lo tienes en la web de Zara y por un precio de 19,95 euros.

Cuál es el precio de la falda midi satinada

Esta falda está en oferta así que te puedes aprovechar de ello. Su precio es de 49,95 euros, y antes se rebajó a 29,99 euros, esto con el descuento del -59% en este momento, el precio que pagas por esta falda es de 19,99 euros.

Las tallas que en este momento compras en la web son de la XS a la XL, así tienes amplia variedad sea como sea tu cuerpo. Si no tienes claro cuál es tu talla, entonces lo puedes ver en la guía de medidas de la firma.

En la web o tienda física

Comprar en Zara es fácil. Ahora en rebajas varias vías. Por un lado, si te descargas la aplicación, puedes comprar a golpe de clic desde tu móvil y te enteras antes de descuentos y otros. También tienes la web en la que obtener prendas también con descuento y luego está la tienda física, en la que hay cantidad de prendas y tallas, y además te las puedes probar viendo cómo te va al momento.

En este caso, a veces debes hacer colas, tanto para probarte las prendas como para luego comprar. Así que una perfecta opción es comprar online.