¿Bottega Veneta o Zara? Escoge tu versión de las sandalias negras atemporales

Tener unas sandalias negras atemporales es casi una necesidad en estos tiempos que corren, Zara tiene las mejores inspiradas en un diseño de Bottega Veneta. La moda está hecha para adaptarse a cualquier situación, sigue los vientos de cambio, pero también se posa sobre aquellos lugares que sabe que son inamovibles. Tener un vestido negro en el armario es imprescindible, como también lo es hacerse con un buen par de sandalias negras. A los 20, 30, 40, 50 o más, las llevarás igual de a gusto que el primer día.

Las sandalias negras atemporales de Zara inspiradas en Bottega Veneta

La elegancia de estas sandalias negras atemporales es total. Parecen sacadas de una película del viejo Hollywood o de una entrega de premios en la Casa Blanca. Son esas piezas o complementos que pase lo que pase quedarán bien. Con un traje negro, un vestido de impresión o hasta unos vaqueros quedarán bien.

La sencillez es la clave del éxito. Unas sandalias solo necesitan un diseño sencillo para triunfar. Nada de colores llamativos o complementos que las hagan incombinables. Para vestir bien por poco dinero, es importante hacernos con unas piezas básicas que nos sirvan en todas las ocasiones posibles, de esta manera amortizaremos correctamente la inversión.

En el caso de las sandalias de Bottega Veneta son casi inalcanzables, más de 500 euros en unos zapatos. Zara tiene su versión low cost por mucho menos, 49,95 euros, un precio adecuado para unas sandalias que nos durarán años y años en perfectas condiciones. Es una opción muy similar a las de alta gama.

Zara ha creado estas sandalias con piel ovina. Un material de calidad que se convertirá en la base de un calzado que nos dará más de una alegría. La piel hace que se adapten perfectamente a cada uno de nuestros pasos, es cómoda y garantiza una movilidad imprescindible. En nuestros pies no debemos escatimar en productos y materiales de buena calidad, son lo que mueve el cuerpo.

El tipo de tira tobillera hace que sean muy cómodos y el tacón alto, pero muy estable completan esta pieza que no podemos dejar escapar. Unas buenas sandalias negras son la inversión que necesitamos en tiempos de crisis. Para una reunión importante, salir en busca de un nuevo trabajo o acudir a cualquier boda, bautizo o comunión, no pueden faltar en nuestro armario. Estas sandalias son la solución a cualquier look de Zara al estilo Bottega Veneta más auténtico.