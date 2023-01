¿Botas ‘reversibles’ con paillettes? Ahora son posibles gracias a H&M

No cabe duda de que las lentejuelas se han convertido en un must have de la Navidad. Muchas son las personas que han optado por estilismos basados en estos pequeños brillos, los cuales también pueden lucirse de cara al Año Nuevo y en lo que queda de invierno. Y es que, no solo las prendas de ropa cuentan con paillettes, ya que algunas grandes marcas low cost a nivel internacional han querido ir más allá a la hora de crear accesorios repletos de brilli brilli que pueden hacer de tu look una elección de lo más atrevida y elegante.

Prueba de ello son las botas que recientemente sacaba a la luz H&M. La cadena sueca no ha querido desaprovechar la oportunidad de lanzar sus propios diseños con lentejuelas, apostando nada más y nada menos que por un calzado reversible. Teniendo en cuenta que las botas altas, por debajo de la rodilla y con tacón se han convertido en las más vendidas de los últimos meses, la firma en cuestión ha sacado a la luz unas que cuentan tanto con lentejuelas negras como con plateadas, dependiendo de la tonalidad que la persona que las tiene prefiera en cada ocasión. Una idea que ya promete ser todo un éxito al ofrecer un sinfín de posibilidades de combinación dentro del mismo calzado. Y es que, por si fuera poco, a día de hoy está disponible tanto en tienda física como en página web por un precio muy rebajado. De valer 69,99 euros, estas botas ahora cuestan 49,99 euros, siendo el regalo perfecto de Reyes Magos y solucionando cada outfit que en un primer momento te pueda a llegar a parecer un poco soso. Así que, si quieres tener la mejor solución en tu armario tanto para estas fechas como para después, no dudes en hacer uso de esta alternativa, con la que brillarás más que incluso una bola de discoteca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de H&M (@hm)

No obstante, H&M no ha sido la única marca que ha añadido los brillos a sus accesorios, y especialmente a los calzados. En Pull&Bear también se han hecho eco de esta gran tendencia al apostar por unos botines de tacón metalizados en tono dorado y acabado en punta, los cuales están disponibles tanto online como en tienda física por 39,99 euros y pueden hacer que dejes a un lado los clásicos tacones negros o en color crema para apostar por un zapato nuevo que promete ser el perfecto broche de oro a todos tus atuendos.

Si las paillettes y el brilli brilli no terminan de convencerte del todo, también hay opciones que quizá no destacan tanto y se mantienen dentro de la línea de la sencillez. Este es el caso de los botines o las botas cowboy en colores como el plata, las cuales pueden adquirirse por ejemplo en Pull&Bear por tan solo 49,99 euros.