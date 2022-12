El vestido de Pull&Bear que estiliza y reduce la barriga a un precio low cost

Los vestidos con cuello Perkins son un clásico de todos los tiempos, una de esas opciones que las mujeres deben tener siempre en casa. Muchas de las principales marcas de moda los incluyen en sus catálogos de otoño/invierno. Por esto queremos saber las características del vestido de Pull&Bear que estiliza.

Estamos ante un vestido frunces cuello Perkins que te asegura una imagen distinguida en cualquier evento a un precio muy bajo.

Como todos los vestidos con su cuello redondo un poco más alto que el cuello de caja pero más bajo que el cuello tortuga, este Perkins resulta ideal para la temporada de clima fresco a frío, en este invierno así como también a las primeras semanas de la primavera.

Tendencia: el vestido de Pull&Bear que estiliza

Una opción perfecta para las fiestas

Si estás buscando una alternativa no demasiado cara pero sí elegante para las fiestas de fin de año y las reuniones de estas semanas, descubrirás en esta prenda una que se adapta sin problemas a diferentes situaciones, dotándote de un estilo cómodo y sofisticado.

Otra buena noticia es que puedes escoger entre los dos colores disponibles, los tonos tradicionales negro y marrón, según prefieras para ti. Mientras que el negro es una elección segura y apta para distintas circunstancias, el marrón es uno de los colores tendencia en este 2023.

También tienes que ver con cuidado su talla, dado que hay hasta cinco para que selecciones, yendo de la XS hasta la XL en sus medidas estándar, por lo que no debes preocuparte sino simplemente optar por aquella que tienes en el resto de los vestidos que usas a diario.

Composición y cuidados

Este vestido corto de manga larga con detalle de frunces, cuello Perkins y silueta ajustada se compone de un 93% poliéster y 7% elastano.

Para asegurarte que mantenga sus cualidades originales, tienes que lavarlo a máquina a un máximo de 30° C, y con centrifugado corto. Pull&Bear recomienda no aplicar lejía ni blanqueador al limpiarlo, y puede plancharse aunque la plancha no debe superar los 110° C.

Un precio muy accesible

El precio de este artículo es de solamente 17,99 euros, siendo un vestido al alcance de todos los bolsillos, incluso para aquellas incapaces de decidirse por uno u otro tono y que estén pensando seriamente en hacerse con ambos para luego alternarlos durante todo el año.

Por lo demás, tanto la recogida en tienda como una eventual devolución por disconformidad son completamente gratis.