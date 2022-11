Vestidos de fiesta de Pull&Bear a los que no podrás decir que no

Nos acercamos lentamente a la parte final de 2022, y eso significa que se aproxima el momento de los eventos. Cuanto más cerca estemos de Año Nuevo, mayor será la cantidad de reuniones sociales a las que asistamos. Pensando en ello, estamos seguros de que esta selección de vestidos de fiesta de Pull&Bear te será de gran ayuda.

A destacar que cada uno con características únicas que te permitirán tener un armario amplio de cara a las últimas semanas del calendario para que nunca tengas que repetir outfit.

Cómo son los vestidos de fiesta de Pull&Bear

El vestido corto cut out es ideal para la Nochevieja, este vestido corto ajustado con detalle de cut out en la cintura no deja a nadie indiferente. Con su cuello perkins y confeccionado en un tejido ligeramente elástico, te sentirás cómoda y lista para brillar.

También se encuentra disponible en color negro, aunque el rojo es perfecto para esta estación.

La asimetría es una de las tendencias predominantes en las pasarelas internacionales en la temporada otoñal. Despedir el año con este vestido corto asimétrico es una excelente forma de subirte a esa moda atemporal.

En cuanto a los tonos, podrás elegir entre el clásico rojo, un azulón muy interesante y el siempre elegante blanco. Cualquiera sea el color, este vestido corto con tirante asimétrico, detalle de frunces y silueta ajustada se incluye dentro del proyecto JOIN LIFE, Care for fiber, que garantiza al menos un 70% de viscosa de origen sostenible.

Por su parte, si ya tienes en mente ponerte unas botas texanas en Navidad o Año Nuevo, necesitarás un vestido a la altura. Particularmente, este bello vestido negro corto con aplique de flor delantera, cuello de pico y silueta ajustada.

Y su escote pronunciado y su espalda baja lo hacen una buena alternativa si quieres atraer las miradas.

Otra opción es el vestido corto de color negro estilo lencero con tirantes finos, detalle drapeado y silueta ajustada, es ese básico indispensable para no perder demasiado tiempo escogiendo tu vestuario, dando el protagonismo a los accesorios.

Para salir del rojo y el negro, nada mejor que este vestido midi cuello halter con nudo en la cintura color mostaza, tono que destaca al sumarse a ese diseño osado con aberturas laterales, tirantes finos y espalda descubierta.

Nuestra recomendación es priorizarlo si sabes que vas a tener fiestas diurnas, y no sólo nocturnas. Hay muchos más en la misma web con el fin de ofrecer cantidad de opciones para las noches de fiesta.