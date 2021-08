Bombers, con mensaje y practicidad, así serán las chaquetas de la nueva temporada

Aunque el verano es una gran estación, lo cierto es que a menudo el calor puede suponer un impedimento a la hora de vestirnos tal y como nos gustaría. Así la temperatura intermedia tan ideal llega y da a conocer las chaquetas de la nueva temporada.

Ello nos permitirá estrenar outfits de lo más bonitos y volver a la rutina sintiendo que nuestros looks son perfectos para conseguir una ‘reentré’ exitosa. ¿Ya sabes cómo lo vas a hacer?

También aptas para chicas prácticas

Aunque puedas pensar que llevar chaquetas estilosas no es para ti porque no sueles dedicarle demasiado tiempo a la moda, debes saber que aunque te guste vestirte de forma minimalista y práctica, en tu armario cápsula lleno de prendas que combinan entre si por ser de colores neutros ¡siempre hay espacio para los ‘statement garments’ como las chaquetas que te hagan destacar!

Podrás seguir llevando aquella ropa que te hace sentir tan bien y solo será cuestión de añadir la cerecita del pastel con una chaqueta con mucha personalidad que no deje a nadie indiferente.

Necesitarás mínimo un par de chaquetas con un mensaje

Seguro que habrás visto en Pinterest pero también en las webs y escaparates de tus marcas favoritas que tanto las chaquetas vaqueras como las bikers de piel ganan mucho estilo cuando llevan incorporadas detalles que las hacen destacar y que mantienen a la gente concentrada en tu outfit ¡tanto si vienen incorporadas la prenda original como si se trata del resultado de un poco de upcycling!

Así que no tengas miedo de llevar una chaqueta decorada o personalizada que refleje a la perfección tu personalidad: ¡seguro que vas a triunfar!

Vuelven las bombers de la forma más sorprendente

Son muchas las mujeres que las asocian con su juventud porque lo cierto es que esta tendencia estuvo muy de moda hace más de 10 años y es que en todas las series americanas donde salen jóvenes estudiantes ¡es sencillo ver distintos looks tanto para chicas como para chicos que incluyen esta tendencia!

Pero… ¿sabes cómo introducirla a tu armario actual? Esta temporada se llevan anchas y vistosas así que no debes tener miedo de que tu chaqueta destaque demasiado, elígela en el color (¡o estampado!) que más te guste y combínala tanto con outfits más urbanos como con looks más chic ¡para aportar un contraste a la seriedad de tu look de diario!

Este año las insiders nos animan a combinarlas con minivestidos de flores, con prendas satinadas para conseguir un increíble contraste ¡e incluso con corbatas! El nivel de riesgo que estás dispuesta a asumir lo marcas tu. ¡Son las chaquetas de la nueva temporada que te encantarán!