Como no podía ser de otra manera, las rebajas de Zara están arrasando. Y esta vez parece que los bolsos son sus grandes protagonistas si tenemos en cuenta que incluso se están produciendo colas virtuales para comprar la versión Zara del bolso Chanel Coco Splash. Sin embargo, este no es el único modelo de bolsos de Zara con rebaja que podemos encontrar así que os queremos presentaros los bolsos Zara que es mejor que no se os escapen en estas rebajas de verano 2021.

Los bolsos de las rebajas de Zara que no puedes dejar escapar

Si estás buscando un bolso para esta temporada de verano, la época de rebajas es sin duda una de las mejores para comprarlo. De hecho seguro que necesitarás más de un bolso si tenemos en cuenta que muchos son los estilos para estos y muchas las ocasiones para llevarlos, de modo que sabiendo lo mucho que gustan los bolsos de Zara , hemos hecho una selección de aquellos que están siendo los «top ventas» de la firma estos días así que ¡no los dejes escapar!.

Bolso shopper con estampado de cuadros Vichy

Los bolsos del tipo shopper son la mejor opción para meter de todo y que no nos falte de nada si por ejemplo nos vamos a pasar el día fuera o incluso si vamos a la playa o a la piscina. Si además elegimos uno que tenga un estampado de moda como el de cuadros Vichy y que tenga un precio de solo 9.99 € en las rebajas de Zara, el acierto será pleno.

Bolso shopper trenzado

Este otro modelo de bolso shopper pero con efecto trenzado es otro de los modelos de bolso rebajado en Zara que es mejor que no dejéis escapar porque tiene un precio de solo 12,99 €.

Bolso de hombro acolchado

Los bolsos acolchados son un «must» este año y en Zara tienes varios modelos de modo aunque el modelo de hombro es uno de los mejores. Perfecto para combinar con cualquier «look» está además a un precio de solo 15,99 €.

Bandolera caja trenzada

También el bolso con diseño caja es tendencia esta temporada de modo que aprovecha estas rebajas de Zara para comprar algún que otro modelo como el bolso trenzado que veis en la foto de arriba por un precio de 12,99 €.

Bandolera mini crochet

Sabiendo que las prendas en crochet se llevan mucho esta temporada (las principales firmas han lanzado tops de este estilo e incluso Zara tiene un vestido crochet que ha arrasado en ventas), no dejes escapar tampoco la oportunidad de comprar un bolso crochet que además sea del tipo bandolera. El bolso más versátil y cómodo que puedes llevar en verano. El modelo que veis arriba tiene un precio de 9,99 €.