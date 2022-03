El bolso de Guess al más estilo de Kendall Jenner

Kendall Jenner es uno de los principales referentes en el mundo de la moda, y nosotras estamos completamente enamorada de su estilo. Es una verdadera artista a la hora de combinar prendas deportivas con otras más urbanas, y así lograr looks de street style maravillosos. En la nueva colección de Guess para la primavera hemos fichado un bolso que encaja al 100% con el estilo de Kendal Jenner, que seguro que ella combinaría con un conjunto de chándal o un pantalón vaquero y una sudadera.

Se trata de un bolso confeccionado con material sintético y estampado efecto cocodrilo en color marrón. Mide 27 centímetros de largo x 15 centímetros de alto x 5,5 centímetros de profundidad, así que tiene el tamaño perfecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeño.

Tiene varios detalles que merece la pena destacar. El primero de ellos es el charm con el logotipo de la firma en la base de la correa, el cual es extraíble. El charm se ha convertido en el accesorio de moda este 2022, y a nosotras nos gusta mucho porque es muy versátil y se adapta a todo tipo de looks y de ocasiones.

Los elementos metálicos en color dorado le dan un toque de elegancia y sofisticación al bolso. Por supuesto, no podemos olvidarnos del detalle metálico con tachuelas e inscripción del logotipo en el frontal.

La correa con cadena mide entre 110 y 130 centímetros de longitud y el bolso tiene cierre con solapa. En definitiva, estamos ante un bolso de Guess que podemos lucir los 365 días del año y eleva el look hasta la máxima expresión.

Si nos apetece lucir un look cómodo y elegante para ir a la oficina, esta temporada podemos combinarlo con un vestido camisero en color verde caqui y unas sandalias o unos mocasines. También podemos seguir el ejemplo de Kendall Jenner y mezclar prendas deportivas y urbanas, como por ejemplo un traje de chaqueta y pantalón en color beige con una camiseta y unas zapatillas en color blanco.

En lo que respecta a los cuidados del bolso, según la información de Guess en su tienda online, no debemos lavarlo. Por supuesto, hay que guardarlo en su funda para que no acumule polvo y no se roce.

Ahora tenemos la oportunidad de hacernos con el bolso estrella de la nueva colección de Guess con un 30% de descuento, por 91 euros en lugar de 130 euros.