El bolso del verano es de Renata-Blue y pega con todo

Cuando se habla de los tonos metalizados, como el plateado o el dorado, solemos creer erróneamente que son exclusivos para looks de noche. Pero las pasarelas y el street-style no demuestran que no es así. Los complementos dorados están cogiendo mucha fuerza esta temporada y este bolso de la nueva colección de Renata-Blue es el mejor ejemplo de ello.

El bolso dorado de Renata-Blue

Y es que, este color es un gran aliado de la primavera y el verano. Enérgico y brillante, encarna con precisión lo que buscamos en esta época del año. Queremos tonos alegres y claros, que nos iluminen y nos llenen de vitalidad. Aunque un vestido dorado quizá sea ‘too much’ para ir a la oficina o quedar a comer con las amigas, el bolso de Renata-Blue es perfecto para cualquier ocasión. Encaja con todos los estilos, y eleva el look a la máxima expresión de elegancia.

Un bolso mini bowling confeccionado en 100% natural con asas de quita y pon y mosquetón. Tiene cierre tipo saco y cuenta con un bolsillo con cremallera en el interior. Mide 18 centímetros de alto x 20 centímetros de ancho x 9 centímetros de fondo, así que el tamaño es fabuloso para el día a día: ni demasiado grande, ni demasiado pequeño.

Si nunca has llevado el dorado como parte del look, seguro que tienes muchísimas dudas a la hora de combinarlo con acierto. Pero no te preocupes, porque con unos tips básicos de estilo, sabrás sacar el máximo partido a este color.

El blanco y el dorado forman un tándem espectacular. Además, esta temporada el traje de chaqueta y pantalón blanco es tendencia, así que para ir a la oficina puedes apostar por un look de matrícula con un dos piezas y el bolso de Renata-Blue. ¡Te encantará el resultado!

Los tonos pastel casan a las mil maravillas con los metálicos en general, pero debes considerar la calidez de cada uno para crear un estilismo en armonía. Tratándose del dorado, mejor combinarlos con los tonos pastel cálidos, como el salmón o el beige.

El tejido vaquero es uno de los básicos de cualquier fondo de armario por su versatilidad. Y, desde luego, puedes combinarlo con complementos dorados. Puedes elegir un vestido de largo midi vaquero, unos botines o unas sandalias, y el bolso mini bowling.

Si quieres hacerte con el bolso dorado, puedes encontrarlo en la tienda online de Renata-Blue en rebajas por 76 euros en lugar de 95 euros.