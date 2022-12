El bolso de Asos que te sirve para cualquier fiesta ¡Pega con todo!

Si quieres ser la más elegante del evento, el bolso de Asos que te sirve para cualquier fiesta es el que debes tener. Es fácil, lo adquieres en la web y te lo llevas en unos días, luego no tienes más que lucirlo.

En color rosa e imitando al mármol, es toda una preciosidad que debemos tener en el armario para cogerlo para salir y mostrarlo al mundo entero.

Cómo es el bolso de Asos que te sirve para cualquier fiesta

Es el clutch marmolado con asa de metal de la propia Asos Design. Presenta una cantidad de toques y detalles que encantan a todas. Es de diseño estructurado, con cierre de broche, acabado en estilo mármol, con asa de mano en tono dorado y bolsillo interior para tu mayor comodidad.

En exterior es de estilo mármol liso y está confeccionado con forro: 100% Poliéster, y en principal 100%.

Para mayor que puedas mantenerlo, basta limpiar, frotar con un paño húmedo y para un uso diario sencillo, entonces mejor limpiar con un paño o esponja húmedos.

El bolso ideal para las fiestas

Si estás buscando un bolso que pueda complementar con aquellos vestidos de lentejuelas o los shorts de brillos, el de mármol rosa es el indicado. Ahora bien no te pases con los colores, que durante estos días es posible que lleves demasiado y entonces tu look desmerecer por un exceso de brillos que no llevan a ningún lugar.

Por esto recomendamos que este bolso se lleve con prendas elegantes, en un total black para que se aprecie y se vea más o bien si decides ir con un top rosa o falda de este mismo color.

No es solo reservado para las fiestas de Navidad, si no que es aquel accesorio que vas a querer también para una boda o bien en aquel evento en el que te dejas ver y necesitas siempre ir top.

Cuánto cuesta el bolso tipo mármol

Su precio es de 44,99 euros y es el que te mereces como propio regalos de navidad o bien para obsequiar a quien tú quieras.

Lo consigues en la web de Asos y como hemos apuntado, es un diseño de Asos Deisgn, que aporta siempre las tendencias actuales siempre a mano, independientemente de quién seas, de dónde vengas o a qué te dediques. Entre sus marcas: Asos Curve, Tall, Petite y Maternity. ¡Dale al clic en un momento!