Blanca con bordados: así es la mejor camisa que Zara tiene en su web

Nos encantan las blusas, de manera que hemos encontrado varias en el mercado. En este caso nos detenemos en la blanca con bordados y es de Zara. Destaca por su diseño, bordados y abalorios. Te contamos todos los detalles que debes sabe sobre ella.

Así es la blusa blanca con bordados

Hablamos de la blusa de cuello redondo con escote pico y manga larga. Lo que más llama la atención es este detalle de bordados y aplicación de abalorios delanteros que la hacen más especial y nos gusta para muchas ocasiones. su cierra es frontal con botones.

Está confeccionada en 62% algodón y 38% viscosa, materiales nobles que explican su referencia y calidad.

Cómo cuidamos esta camisa

Desde zara comentan que es importante cuidar de las prendas porque ello es hacerlo del medio ambiente. Así ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

La blusa debe lavarse a mano max 30ºC, en este proceso no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, sin limpieza en seco, no usar secadora, lavarlo al revés y es importante tener en cuenta que no se deben planchar los adornos.

Combinaciones posibles

Esta camisa es la que vas a querer para este verano, primavera, y también otoño, puesto que es de manga larga y esto es un punto a su favor para tenerla en las noches frescas de verano y en otras temporadas.

Desde zara aconsejan diversidad de ropa interior para llevar esta prenda, además de stickers de joya que serán top durante esta temporada, también la llevamos con jeans, shorts de diversos colores, faldas y hasta pareos si queremos ir bien cómodas con ella a la playa.

Dónde se compra

Esta blusa se encuentra en la web de zara y por esto es más fácil poder comprarla. Su precio es de 39,95 euros y las tallas son XS, S, M, L, XL, por lo que ahora es el momento de tenerla y comprarla ya que más adelante es posible que se agote.

Desde la web especifican que podemos ver la disponibilidad de esta prenda también en la tienda física así si te pasas por alguna sepas que tienes la blusa y la compras al momento. de todas formas, si la ves online la tienes y en unas horas está en tu casa.