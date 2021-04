Si bien es cierto que es muy tentador correr a tu tienda favorita cuando llegan las rebajas para aprovechar los descuentos y conseguir esas prendas tan en tendencia. ¿por qué no pruebas -la próxima vez que te apetezca renovar tu armario- a salir de tu zona de confort y te pones el reto de comprar ropa sin acudir a tus marcas de siempre? Descubre entonces los beneficios de pasarte al lado sostenible de la moda.

Aunque la verdad es que no es tan fácil decirlo como hacerlo -pues las grandes marcas son más accesibles y están en todas partes- si tienes la intención de comprar de una forma más sostenible y pones un poco de tu parte, cumplir con este objetivo no es tan difícil como muchas personas creen.

Así que en caso de que te apetezca cambiar tu forma de consumir moda y que estés decidida a explorar algunas alternativas, te interesa seguir leyendo, porque en el artículo de hoy ¡te explicamos las ventajas que tiene comprar moda sostenible!

El slow fashion es más respetuoso con el medio ambiente

Aunque no mucha gente lo sabe, la moda es la segunda industria más contaminante. En muchas fábricas se desperdician kilos y kilos de tejido porque queda mucho excedente tanto en la fábrica como en las tiendas. Y eso si solo hablamos de las piezas acabadas y no de los miles de retales y los residuos textiles que por malas praxis terminan ensuciando la naturaleza.

En cambio, como las marcas sostenibles son las primeras que quieren que cambiemos la forma que actualmente existe de producir ropa, producen en pequeñas cantidades, con procesos menos agresivos para el medio ambiente o con tejidos reciclados o reciclables ¡así que apostar por ellas es votar por un futuro más ecológico!

¿Has pensado que es una buena forma de diferenciarte gracias a tus outfits?

Precisamente porque podemos encontrar tiendas de fast fashion en cada esquina y porque todo el mundo compra en las mismas marcas, al salir a la calle es fácil encontrarnos con cientos de personas que llevan lo mismo que nosotros, de forma que se pierde un poco ese individualismo de que cada cual exprese su personalidad a través de la ropa pues ¿realmente quieres vestir igual que tantas otras personas?

Si apuestas por las marcas menos conocidas, seguro que tus outfits están llenos de propuestas que además de ser sostenibles, son más originales y únicas (también porque estas firmas suelen trabajar con producciones más reducidas) así que te asegurarás de que eres de las únicas personas que visten con esa pieza tan única ¡que además representa tus valores! ¡Conoce entonces el lado sostenible de la moda!